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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Азиатской хоккейной лиги отменен из-за коронавируса

Чемпионат Азиатской хоккейной лиги сезона-2020/21 отменен из-за распространения коронавируса, сообщается на странице российского участника турнира «Сахалина» в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: Спорт РИА Новости

Согласно опубликованному «Сахалином» пресс-релизу, из-за распространения COVID-19 Азиатская хоккейная лига не смогла выполнить требования ключевых критериев для старта чемпионата, в их числе снятие ограничений на международные поездки между тремя странами (Россия, Южная Корея, Япония), снятие обязательной обсервации в Японии и снятие ограничений в спортивных аренах.

Таким образом, руководство лиги приняло решение не проводить регулярный чемпионат Азиатской лиги в сезоне-2020/21. Отмечается, что спортивные функционеры прорабатывают вопрос проведения турнира весной 2021 года.

Участниками Азиатской хоккейной лиги на данный момент являются семь команд из Японии, Южной Кореи и России.

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