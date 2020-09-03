Чемпионат Азиатской хоккейной лиги отменен из-за коронавируса

Согласно опубликованному «Сахалином» пресс-релизу, из-за распространения COVID-19 Азиатская хоккейная лига не смогла выполнить требования ключевых критериев для старта чемпионата, в их числе снятие ограничений на международные поездки между тремя странами (Россия, Южная Корея, Япония), снятие обязательной обсервации в Японии и снятие ограничений в спортивных аренах.