Чемпионат Азиатской хоккейной лиги отменен из-за коронавируса
Чемпионат Азиатской хоккейной лиги сезона-2020/21 отменен
Чемпионат Азиатской хоккейной лиги сезона-2020/21 отменен
Согласно опубликованному «Сахалином»
Таким образом, руководство лиги приняло решение не проводить регулярный чемпионат Азиатской лиги в сезоне-2020/21. Отмечается, что спортивные функционеры прорабатывают вопрос проведения турнира весной 2021 года.
Участниками Азиатской хоккейной лиги на данный момент являются семь команд из Японии, Южной Кореи и России.