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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подписал двух новичков и взял еще одного хоккеиста на просмотр

Состав карагандинской «Сарыарки» пополнили три хоккеиста, сообщает пресс-служба клуба.

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Это Никита Холкин, Олег Мисюль и Егор Дорофеев.

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Холкин взят на просмотр, в минувшем сезоне он выступал за финский клуб «Ласер».

Мисюль ранее играл за самарский клуб «ЦСК ВВС», контракт с ним подписан на один сезон.

Дорофеев перешел из команды «Южный Урал» (Орск), с ним также заключено соглашение на один сезон.

Напомним, что «Сарыарка» этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли «Номад» и усть-каменогорское «Торпедо», а «Снежные Барсы» — из МХЛ.

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