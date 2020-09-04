Казахстанский клуб подписал двух новичков и взял еще одного хоккеиста на просмотр
Состав карагандинской «Сарыарки» пополнили три хоккеиста, сообщает
Состав карагандинской «Сарыарки» пополнили три хоккеиста, сообщает
Это Никита Холкин, Олег Мисюль и Егор Дорофеев.
Холкин взят на просмотр, в минувшем сезоне он выступал за финский клуб «Ласер».
Мисюль ранее играл за самарский клуб «ЦСК ВВС», контракт с ним подписан на один сезон.
Дорофеев перешел из команды «Южный Урал» (Орск), с ним также заключено соглашение на один сезон.
Напомним, что «Сарыарка» этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)