Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
ХК Динамо
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Салават Юлаев
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Барыс
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Амур
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН
Сибирь
32
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р
Йокерит
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Спартак
10
Хоккей. НХЛ
6.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
14:39 (мск), источник: Vesti.kz

В Управлении физкультуры и спорта сделали заявление о судьбе чемпиона Казахстана по хоккею

Управление физической культуры и спорта Акмолинской области выступило с официальным заявлением о ситуации вокруг кокшетауского «Арлана». Об этом пишет «Шайба.kz».

Наверх

Накануне клуб объявил о своем закрытии. Сообщалось, что тренерский штаб и все игроки были распущены.

«4 сентября завершился конкурс на оказание услуг по участию хоккейной команды в республиканских и международных соревнованиях от имени Акмолинской области. Победителем конкурса признано ЧУ “Спортивно-хоккейный клуб “Астана-Байтерек””. По итогам проведённого конкурса сложилась экономия денежных средств. Вместе с тем сообщаем, что хоккейная команда примет участие в чемпионате Республики Казахстан под названием “Арлан”. Данное условие прописано в технической документации конкурса. Касательно главного тренера сообщаем, что поставщиком-победителем конкурса подписан контракт с Владимиром Ивановичем Капуловским, с которым команда нашей области завоевала Континентальный Кубок. По вопросу комплектования команды сообщаем, что на данный момент ведутся переговоры с игроками, в том числе и с теми, кто защищал честь клуба в предыдущем сезоне. Мы надеемся, что команда, сформированная в этом сезоне, будет достойно представлять нашу область в чемпионате и показывать зрелищный хоккей», — говорится в заявлении.

Читайте также
Григорчук после ухода из "Астаны" нашел новый клуб
Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше?
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Черчесов: Сезон только начался, нет смысла говорить о трудностях
Агент Миранчука раскрыл подробности его трансфера в «Аталанту»
Подруга Федуна заявила о своем влиянии на трансферы «Спартака»
Роналду не сыграет против Хорватии из-за укуса пчелы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь