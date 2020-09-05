В Управлении физкультуры и спорта сделали заявление о судьбе чемпиона Казахстана по хоккею

«4 сентября завершился конкурс на оказание услуг по участию хоккейной команды в республиканских и международных соревнованиях от имени Акмолинской области. Победителем конкурса признано ЧУ “Спортивно-хоккейный клуб “Астана-Байтерек””. По итогам проведённого конкурса сложилась экономия денежных средств. Вместе с тем сообщаем, что хоккейная команда примет участие в чемпионате Республики Казахстан под названием “Арлан”. Данное условие прописано в технической документации конкурса. Касательно главного тренера сообщаем, что поставщиком-победителем конкурса подписан контракт с Владимиром Ивановичем Капуловским, с которым команда нашей области завоевала Континентальный Кубок. По вопросу комплектования команды сообщаем, что на данный момент ведутся переговоры с игроками, в том числе и с теми, кто защищал честь клуба в предыдущем сезоне. Мы надеемся, что команда, сформированная в этом сезоне, будет достойно представлять нашу область в чемпионате и показывать зрелищный хоккей», — говорится в заявлении.