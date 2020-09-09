IIHF дисквалифицировала россиянина Илью Алтыбармакяна за нарушение антидопинговых правил

В анализе 19-летнего спортсмена был найден метаболит кокаина — бензоилэкгонин. Выступавший за «СКА-1946» Алтыбармакян был протестирован 6 февраля после домашней игры в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) против владивостокского «Тайфуна». Игрок был проинформирован о положительной допинг-пробе и временно отстранен от участия в соревнованиях 25 марта. Хоккеист отказался от слушаний и вскрытия пробы «Б» и не предоставил доказательств того, что вещество могло попасть в организм случайным образом, поэтому срок дисквалификации составил четыре года и завершится 24 марта 2024 года.

На восемь месяцев IIHF дисквалифицировала 19-летнюю Марию Тюганкину, которая выступала за действующего чемпиона Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) уфимскую «Агидель». В ее допинг-пробе, взятой 15 января после матча с подмосковным «Торнадо», был обнаружен фуросемид. Спортсменка получила уведомление о положительном анализе на допинг 26 февраля и с тех пор не играла. В объяснении хоккеистки было сказано, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с детокс-коктейлем, который она употребила без одобрения врача команды.