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16:17 (мск), источник: ТАСС

IIHF дисквалифицировала россиянина Илью Алтыбармакяна за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 9 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского нападающего Илью Алтыбармакяна за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

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В анализе 19-летнего спортсмена был найден метаболит кокаина — бензоилэкгонин. Выступавший за «СКА-1946» Алтыбармакян был протестирован 6 февраля после домашней игры в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) против владивостокского «Тайфуна». Игрок был проинформирован о положительной допинг-пробе и временно отстранен от участия в соревнованиях 25 марта. Хоккеист отказался от слушаний и вскрытия пробы «Б» и не предоставил доказательств того, что вещество могло попасть в организм случайным образом, поэтому срок дисквалификации составил четыре года и завершится 24 марта 2024 года.

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На восемь месяцев IIHF дисквалифицировала 19-летнюю Марию Тюганкину, которая выступала за действующего чемпиона Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) уфимскую «Агидель». В ее допинг-пробе, взятой 15 января после матча с подмосковным «Торнадо», был обнаружен фуросемид. Спортсменка получила уведомление о положительном анализе на допинг 26 февраля и с тех пор не играла. В объяснении хоккеистки было сказано, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с детокс-коктейлем, который она употребила без одобрения врача команды.

Спортсмены могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня с момента вынесения решения.

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