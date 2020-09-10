Российский хоккеист попался на кокаине. Спасать карьеру ему придется в Америке
Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года.
Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года.
Международная федерация хоккея дисквалифицировала Илью Алтыбармакяна и Марию Тюганкину за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт ИИХФ.
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19-летняя Тюганкина, которая выступает за «Агидель», сдала положительный
19-летний хоккеист — младший брат известного нападающего Андрея Алтыбармакяна, который выступал за СКА и «Сочи», а в это межсезонье подписал контракт с «Чикаго».
Илья родился в
В отличие от старшего брата, Илья не был задрафтован в НХЛ, в молодежной сборной своего года он не играл.
Со следующего года вступает в силу новый Всемирный антидопинговый кодекс, который значительно смягчает наказания для спортсменов за употребление кокаина. По его правилам, скорее всего, Алтыбармакян отделался всего тремя месяцами дисквалификации. Сейчас же под угрозой оказалась его карьера.
Единственный удобоваримый вариант для Ильи — поехать вслед за братом в Северную Америку, хоккейные лиги которой не находятся под юрисдикцией ВАДА.