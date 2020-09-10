Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
9.09
ХК Динамо
Локомотив
23
Хоккей. КХЛ
9.09
Спартак
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
9.09
Динамо Мн
Ак Барс
45
Хоккей. КХЛ
9.09
Йокерит
Нефтехимик
60
Хоккей. КХЛ
9.09
Металлург Мг
Амур
31
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский хоккеист попался на кокаине. Спасать карьеру ему придется в Америке

Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Илью Алтыбармакяна и Марию Тюганкину за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт ИИХФ.

В допинг-пробе 19-летнего Алтыбармакяна, который выступал в прошлом сезоне за «СКА-1946», в МХЛ были обнаружены следы кокаина. Игрок дисквалифицирован на четыре года, он отказался от вскрытия допинг-пробы B.

19-летняя Тюганкина, которая выступает за «Агидель», сдала положительный допинг-тест на фуросемид. Однако спортсменка смогла доказать, что препарат попал в организм с продуктом, в аннотации к которому запрещенное вещество не указывалось. Поэтому время ее дисквалификации составило восемь месяцев, причем оно отсчитывалось с января 2020 года.

Кто такой Алтыбармакян

19-летний хоккеист — младший брат известного нападающего Андрея Алтыбармакяна, который выступал за СКА и «Сочи», а в это межсезонье подписал контракт с «Чикаго».

Илья родился в Санкт-Петербурге, выступал в системе СКА, два последних сезона провел в МХЛ. Зимой питерский клуб расторг с ним контракт по дисциплинарным причинам, с тех пор новостей о его судьбе не было.

В отличие от старшего брата, Илья не был задрафтован в НХЛ, в молодежной сборной своего года он не играл.

Что его ждет дальше

Со следующего года вступает в силу новый Всемирный антидопинговый кодекс, который значительно смягчает наказания для спортсменов за употребление кокаина. По его правилам, скорее всего, Алтыбармакян отделался всего тремя месяцами дисквалификации. Сейчас же под угрозой оказалась его карьера.

Единственный удобоваримый вариант для Ильи — поехать вслед за братом в Северную Америку, хоккейные лиги которой не находятся под юрисдикцией ВАДА.

 «Хотелось сломать нахрен и выкинуть». Поветкин назвал самого мерзкого соперника в карьере
Стала известна сумма выкупа Кокорина у «Спартака». Уйдет ли он в «Рому»
В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Кокорина в «Рому»
8 шайб: «Спартак» и «Салават» выдали матч-концерт
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Медведев против Рублева: на что поставить в российском дерби
Орлов: Кому Кокорин нужен в «Роме»? Кто его там знает?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь