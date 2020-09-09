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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

МХЛ перенесла шесть матчей из-за выявленного у игроков коронавируса

Молодёжная хоккейная лига сообщила о переносе матчей «Мамонтов Югры» по причине выявления первичного положительного теста ПЦР у игроков команды, сообщает пресс-служба лиги.

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Достигнуты договорённости о переносе матчей с «Чайкой» (10 и 11 сентября), «Реактором» (14 и 16 сентября) и «Спутником» (19 и 20 сентября). Также будет перенесен матч против «Ирбиса», который должен был состояться 7 сентября. О новых датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в КХЛ введены меры безопасности против заражения коронавирусом. Так, болельщики обязаны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Клубы сокращают заполняемость трибун. «Сибирь», «Северсталь» и «Барыс» вынуждены проводить матчи без зрителей.

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