МХЛ перенесла шесть матчей из-за выявленного у игроков коронавируса

Достигнуты договорённости о переносе матчей с «Чайкой» (10 и 11 сентября), «Реактором» (14 и 16 сентября) и «Спутником» (19 и 20 сентября). Также будет перенесен матч против «Ирбиса», который должен был состояться 7 сентября. О новых датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.



Напомним, что в КХЛ введены меры безопасности против заражения коронавирусом. Так, болельщики обязаны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Клубы сокращают заполняемость трибун. «Сибирь», «Северсталь» и «Барыс» вынуждены проводить матчи без зрителей.