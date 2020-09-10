Дмитрий Басков возглавил Федерацию хоккея Беларуси
Дмитрий Басков стал председателем Федерации хоккея Беларуси. На этом посту он сменил Геннадия Савилова, который недавно подал прошение об отставке.
Дмитрий Басков стал председателем Федерации хоккея Беларуси. На этом посту он сменил Геннадия Савилова, который недавно подал прошение об отставке.
Альтернативных кандидатов на должность председателя не было, а решение о назначении Баскова на внеочередной выборной конференции стало единогласным.
— Я вступаю в должность председателя федерации с радостью, что прошел до этого большой хоккейный путь, в котором я был мальчишкой из Золотой шайбы, стал голкипером юниорской и молодежной сборных, после чего был детским тренером, директором школы и генеральным директором хоккейного клуба
Рассказывая о планах на будущее, Дмитрий Басков предупредил: революций ждать не стоит, поскольку специалист во многом схож во взглядах со своим предшественником Геннадием Савиловым. Басков отметил, что в последние годы немало было сделано для развития чемпионата Беларуси по хоккею, который стал привлекательным продуктом. Продолжится развитие и
— Я также не планирую забывать и о любительском спорте, — добавил Дмитрий Басков. — Все больше людей приходит в хоккей в уже сознательном, зрелом возрасте, а мальчишки идут в спорт пусть и без серьезных амбиций стать олимпийскими чемпионами, но чтобы развить в себе определенные качества. Хотелось бы сделать хоккей более массовым видом, определенные наработки в этом направлении уже есть, поэтому, думаю, все получится.
До назначения на должность председателя Федерации хоккея Дмитрий Басков был генеральным директором минского хоккейного клуба Динамо. Из него специалист ушел с сожалением: Динамо сегодня — большой бренд и большой проект, в котором работает команда профессионалов, проделавшая большую и продуктивную работу перед новым сезоном.
— Этот сезон я определил для себя как показательный, чтобы понять, прав ли я был в определении философии клуба, которая заключается в развитии молодых игроков: сегодня у Динамо есть 25 контрактов с игроками до 24 лет. Мы увидим команду будущего.
Несмотря на уход из клуба, забывать о Динамо Басков не планирует. Он отметил, что, завершив работу в хоккейной школе Динамо, никогда не оставлял ее и всегда сохранял интерес, оказывал помощь. То же с клубом Динамо: вчера после матча с Ак Барсом Басков собрал команду в раздевалке, для него было важно убедить игроков в том, что переход на новую должность никак не повлияет на те гарантии, что он в качестве генерального директора давал игрокам при подписании контрактов. Председатель федерации заверил, что сотрудничество между Динамо, национальной сборной и федерацией останется таким же тесным, а заодно внес ясность в вопрос проведения чемпионата мира в Минске в следующем году:
— Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея, и сегодня предпосылок, чтобы чемпионат мира не состоялся в Минске, нет.
Главный тренер нашей национальной сборной Михаил Захаров о смене на генеральном мостике высказался так:
— Пока сложно
Согласно уставу председателя Федерации хоккея избирают на четырехлетний срок. Но учитывая то, что Геннадий Савилов сложил полномочия до истечения этого времени, Дмитрий Басков будет возглавлять федерацию до новых выборов — на протяжении 1 года 10 месяцев.
past@sb.by.