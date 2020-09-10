Дмитрий Басков возглавил Федерацию хоккея Беларуси

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Альтернативных кандидатов на должность председателя не было, а решение о назначении Баскова на внеочередной выборной конференции стало единогласным.

— Я вступаю в должность председателя федерации с радостью, что прошел до этого большой хоккейный путь, в котором я был мальчишкой из Золотой шайбы, стал голкипером юниорской и молодежной сборных, после чего был детским тренером, директором школы и генеральным директором хоккейного клуба Динамо-Минск. Учитывая мое отношение к хоккею, я убежден, что приобретенный опыт поможет мне эффективно работать во благо белорусского хоккея.

Рассказывая о планах на будущее, Дмитрий Басков предупредил: революций ждать не стоит, поскольку специалист во многом схож во взглядах со своим предшественником Геннадием Савиловым. Басков отметил, что в последние годы немало было сделано для развития чемпионата Беларуси по хоккею, который стал привлекательным продуктом. Продолжится развитие и детско-юношеского хоккея: уже запущенный эволюционный процесс не остановится, а для того, чтобы внести корректировки, федерация будет прислушиваться к мнениям детских тренеров, руководителей школ, родителей.

— Я также не планирую забывать и о любительском спорте, — добавил Дмитрий Басков. — Все больше людей приходит в хоккей в уже сознательном, зрелом возрасте, а мальчишки идут в спорт пусть и без серьезных амбиций стать олимпийскими чемпионами, но чтобы развить в себе определенные качества. Хотелось бы сделать хоккей более массовым видом, определенные наработки в этом направлении уже есть, поэтому, думаю, все получится.

До назначения на должность председателя Федерации хоккея Дмитрий Басков был генеральным директором минского хоккейного клуба Динамо. Из него специалист ушел с сожалением: Динамо сегодня — большой бренд и большой проект, в котором работает команда профессионалов, проделавшая большую и продуктивную работу перед новым сезоном.

— Этот сезон я определил для себя как показательный, чтобы понять, прав ли я был в определении философии клуба, которая заключается в развитии молодых игроков: сегодня у Динамо есть 25 контрактов с игроками до 24 лет. Мы увидим команду будущего.

Несмотря на уход из клуба, забывать о Динамо Басков не планирует. Он отметил, что, завершив работу в хоккейной школе Динамо, никогда не оставлял ее и всегда сохранял интерес, оказывал помощь. То же с клубом Динамо: вчера после матча с Ак Барсом Басков собрал команду в раздевалке, для него было важно убедить игроков в том, что переход на новую должность никак не повлияет на те гарантии, что он в качестве генерального директора давал игрокам при подписании контрактов. Председатель федерации заверил, что сотрудничество между Динамо, национальной сборной и федерацией останется таким же тесным, а заодно внес ясность в вопрос проведения чемпионата мира в Минске в следующем году:

— Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея, и сегодня предпосылок, чтобы чемпионат мира не состоялся в Минске, нет.

Главный тренер нашей национальной сборной Михаил Захаров о смене на генеральном мостике высказался так:

— Пока сложно что-то сказать, потому что каждого человека мы оцениваем по работе. Я надеюсь, что Дмитрий Басков и дальше будет развивать федерацию и двигаться вперед. У него есть огромный опыт, в том числе в КХЛ, он видел, как эта лига строилась. К тому же я вижу его отношение к минскому Динамо: в команде все ребята с иголочки, поэтому, думаю, и с национальной сборной все будет в порядке. Вопросов по работе и сотрудничеству у нас не возникало и раньше: при Баскове игроки из Динамо всегда вовремя приезжали к нам на сборы, вся работа была на пятерку. Думаю, так будет и дальше.

Согласно уставу председателя Федерации хоккея избирают на четырехлетний срок. Но учитывая то, что Геннадий Савилов сложил полномочия до истечения этого времени, Дмитрий Басков будет возглавлять федерацию до новых выборов — на протяжении 1 года 10 месяцев.