Клуб ВХЛ «Буран» проведет все игры сезона в форме со словами благодарности врачам

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«В знак благодарности и солидарности с врачами хоккеисты “Бурана” проведут сезон-2020/21 со специальной нашивкой. Хоккейный клуб “Буран” выражает глубокую благодарность всем врачам и работникам медицины, которые днем и ночью мужественно сражаются с COVID-19, неустанно стоят на страже нашего здоровья, рискуя своим», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за выявленного у игроков и сотрудников заражения коронавирусом было принято решение о переносе матчей «Бурана», а первая домашняя серия «Бурана» пройдет без зрителей. Матч «Буран» — «Лада» перенесен с 8 сентября на 13 ноября, он состоится в Тольятти, а встреча «Буран» — ЦСК ВВС — с 10 сентября на 25 сентября, она пройдет в Самаре.