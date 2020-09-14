Форвард с опытом игры за сборную и в КХЛ перешел в казахстанский клуб

Источник: РИА "Новости"

Хоккеистом кокшетауского клуба «Арлан» стал экс-форвард сборной Беларуси и минского «Динамо», обладатель Кубка Президента Сергей Демагин, сообщает Hockey.by.

Динамо (Минск) Все о команде

В КХЛ помимо «Динамо» опытный нападающий выступал за «Нефтехимик», «Югру», «Автомобилист», «Торпедо», «Северсталь» и «Ладу». В общей сложности за девять сезонов в лиге он набрал 133 (76+57) очка в 330 матчах.

Демагин защищал цвета сборной Беларуси на пяти чемпионатах мира, где заработал 7 (6+1) баллов в 26 играх. Также в активе Сергея выступление за национальную команду на Олимпийских играх в Ванкувере.

В прошлом сезоне Демагин играл в чемпионате Казахстана. В 40 матчах за «Алматы» на счету 34-летнего форварда 28 (15+13) очков.