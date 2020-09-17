Четыре выездных матча «Южного Урала» в ВХЛ перенесены из-за коронавируса
ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре гостевые игры «Южного Урала» в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) перенесены
ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре гостевые игры «Южного Урала» в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) перенесены
«При очередной сдаче тестов было выявлено наличие коронавирусной инфекции у 14 игроков “Южного Урала”, одного человека из тренерского штаба и одного человека из клубного персонала», — сказано в сообщении.
«Запланированная поездка на матчи, которые должны были пройти 20, 22, 24 и 26 сентября, отменена. Хоккейный клуб “Южный Урал” согласовал с Высшей хоккейной лигой перенос игр», — уточняется в сообщении.
В ближайших встречах «Южный Урал» должен был сыграть с ЦСК ВВС (Самара), тольяттинской «Ладой», «Барсом» (Казань) и «Дизелем» (Пенза).