Четыре выездных матча «Южного Урала» в ВХЛ перенесены из-за коронавируса

ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре гостевые игры «Южного Урала» в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) перенесены из-за ухода команды на карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом в команде из Орска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.