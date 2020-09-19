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20:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтяник» победил «Звезду» матче ВХЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Альметьевский «Нефтяник» обыграл московскую «Звезду» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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Встреча в Альметьевске завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Станислав Альшевский (56-я минута) и Ленар Мансуров (58-я).

Результаты других субботних матчей регулярного чемпионата:

«Ермак» (Ангарск) — «Буран» (Воронеж) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0),

«Сокол» (Красноярск) — «Тамбов» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0),

«Ижсталь» (Ижевск) — «Динамо» (Московская область) — 2:5 (0:0, 2:1, 0:4).

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