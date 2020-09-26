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13:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В матче МХЛ хоккеисты подрались 29 раз

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Матч регулярного сезона Молодежной хоккейной лиги между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами» получился крайне результативным на кулачные поединки.

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Источник: Reuters

Согласно пресс-службе МХЛ, за 60 минут игрового времени хоккеисты вступали в драки 29 раз, получив на всех 104 минуты штрафного времени.

Первый поединок развернулся в начале первого периода, когда между собой сошлись форвард «Тигров» Семен Сидоров и защитник «Акул» Павел Пчалин.

Последний бой произошел за 30 секунд до конца матча между представителем «Тигров» Глебом Никитином и игроком «Акул» Даниилом Беловым.

Встреча завершилась победой «Амурских Тигров» со счетом 5:2.

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