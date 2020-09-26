В матче МХЛ хоккеисты подрались 29 раз
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Матч регулярного сезона Молодежной хоккейной лиги между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами» получился крайне результативным на кулачные поединки.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Матч регулярного сезона Молодежной хоккейной лиги между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами» получился крайне результативным на кулачные поединки.
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Первый поединок развернулся в начале первого периода, когда между собой сошлись форвард «Тигров» Семен Сидоров и защитник «Акул» Павел Пчалин.
Последний бой произошел за 30 секунд до конца матча между представителем «Тигров» Глебом Никитином и игроком «Акул» Даниилом Беловым.
Встреча завершилась победой «Амурских Тигров» со счетом 5:2.