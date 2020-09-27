Экс-хоккеист «Сибири» Вадим Орехов погиб в ДТП

Подробности происшествия не уточняются.
«В ХК “Динамо-Алтай” случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.
Уроженец Новосибирска Орехов профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах» далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), «Тамбов», «Горняк» (Рудный), «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Сибирь» в КХЛ Орехов провел один матч в сезоне-2013/14.