Экс-хоккеист «Сибири» Вадим Орехов погиб в ДТП

«В ХК “Динамо-Алтай” случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.