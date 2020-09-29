Хоккейный Кубок Шпенглера 2020 года отменен из-за коронавируса
ТАСС, 29 сентября. Кубок Шпенглера по хоккею 2020 года не состоится
ТАСС, 29 сентября. Кубок Шпенглера по хоккею 2020 года не состоится
«Даже с самой лучшей концепцией защиты здоровья хоккейный фестиваль, к которому мы привыкли, будет невозможен, — сказал Джанола. — Главным приоритетом всегда было здоровье участвующих команд и их возвращение в свои страны в хорошем состоянии. Мы не можем дать эту гарантию».
Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В нем всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.