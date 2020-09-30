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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший хоккеист года в Казахстане

В прошлом сезоне он набрал 32 очка в 54 матчах.

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Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц признан хоккеистом года в стране по версии журналистов.

Уроженец Канады Диц, в прошлом году принявший гражданство Казахстана, по итогам опроса набрал 39 баллов. Вторым стал голкипер ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале (28), в прошлом сезоне выступавший за «Барыс». Замкнул тройку лучших форвард Никита Михайлис (27).

Барыс (Нур-Султан)

Участие в голосовании приняли хоккейные обозреватели из городов, где базируются клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), и журналисты изданий, освещавшие международные турниры.

Диц, которому в июле исполнилось 27 лет, в прошлом сезоне КХЛ провел за «Барыс» 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 32 очка (11 голов + 21 результативная передача), а в пяти играх плей-офф забил три гола.

Добавим, что в прошлом году лучшим хоккеистом в Казахстане был признан также Диц.

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