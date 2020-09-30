Назван лучший хоккеист года в Казахстане

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц признан хоккеистом года в стране по версии журналистов.

Уроженец Канады Диц, в прошлом году принявший гражданство Казахстана, по итогам опроса набрал 39 баллов. Вторым стал голкипер ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале (28), в прошлом сезоне выступавший за «Барыс». Замкнул тройку лучших форвард Никита Михайлис (27).

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Участие в голосовании приняли хоккейные обозреватели из городов, где базируются клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), и журналисты изданий, освещавшие международные турниры.

Диц, которому в июле исполнилось 27 лет, в прошлом сезоне КХЛ провел за «Барыс» 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 32 очка (11 голов + 21 результативная передача), а в пяти играх плей-офф забил три гола.