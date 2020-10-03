Шестой чемпионат Женской хоккейной лиги стартует в субботу

Предыдущий чемпионат ЖХЛ, имеющий статус Открытого чемпионата России, в отличие от соревнований Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), удалось доиграть. Тогда в лиге впервые выступила иностранная команда. Этим клубом стал китайский «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз» из Шэньчжэня.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fe810acada562567cc74" data-vnd="fe810acada562567cc74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fe810acada562567cc74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для участия в женских соревнованиях высокого уровня китайцы создали флагманский клуб и привлекли ведущих иностранцев. «Куньлунь» был создан три года назад и уже выступал в Канадской женской лиге (CWHL), а в ЖХЛ появился после закрытия CWHL. Китайская команда начала выступление в лиге с двух поражений от «Бирюсы», но затем успешно адаптировалась к новому соревнованию. По ходу сезона ее пополнили двукратная бронзовая медалистка Олимпийских игр голкипер Ноора Рятю, а также серебряный призер Игр в Сочи и действующая чемпионка мира в составе сборной США Меган Бозек.

Еще один серебряный призер Олимпиады 2014 года и пятикратная чемпионка мира американка Александра Карпентер стала лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате и в плей-офф.

«Куньлунь» сначала принимал соперников в Китае, однако после начала пандемии коронавируса оставшиеся домашние матчи сезона проводил в Дмитрове. Это не помешало китайской команде выиграть все три встречи финала у уфимской «Агидели» и стать чемпионом лиги. «Агидель» третий раз подряд стала чемпионом России, серебряные медали выиграло «Торнадо», бронзовые награды — «Бирюса».

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Старт перенесли из-за чемпиона

Новый сезон должен был стартовать еще 19 сентября. Однако в связи с рядом изменений начало турнира перенесли на октябрь. Это было связано с тем, что «Куньлунь» вовремя не смог прибыть в Россию. Это произошло после 26 сентября, что стало причиной изменения календаря.

Перед началом соревнований стало известно о снятии СК «Горный» из Санкт-Петербурга, вместо которого ожидается появление клуба «Динамо-Нева». Вопрос участия команды будет рассмотрен на ближайшем совете директоров КХЛ. В случае положительного решения клуб выступит по календарю «Горного», однако первые четыре матча, запланированные на 4, 5, 8 и 9 октября, будут перенесены.