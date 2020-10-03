«Мы наделали много шума в России». «Сарыарка» представила амбициозный ролик перед стартом в чемпионате Казахстана
Команда сняла промо к сезону-2020/21.
Команда сняла промо к сезону-2020/21.
ХК «Сарыарка» представил
«Мы наделали много шума в хоккейном мире России. И теперь мы вернулись, чтобы пошуметь во внутреннем чемпионате», — говорится в ролике «Сарыарки».
Напомним, что старт чемпионата Казахстана, который изначально был запланирован на 19 сентября, был отложен в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде.