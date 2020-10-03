«Мы наделали много шума в России». «Сарыарка» представила амбициозный ролик перед стартом в чемпионате Казахстана

ХК «Сарыарка» представил промо-ролик к сезону-2020/21, который проведет в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за пандемии коронавируса команда была вынуждена отказаться от выступления в Высшей хоккейной лиге России (ВХЛ). Теперь же у нее серьезные амбиции во внутреннем первенстве.

«Мы наделали много шума в хоккейном мире России. И теперь мы вернулись, чтобы пошуметь во внутреннем чемпионате», — говорится в ролике «Сарыарки».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mhRneLHW6PU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.