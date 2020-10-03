Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Йокерит
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Динамо Р
31
Хоккей. КХЛ
4.10
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
4.10
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
4.10
ХК Динамо
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
12:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы наделали много шума в России». «Сарыарка» представила амбициозный ролик перед стартом в чемпионате Казахстана

Команда сняла промо к сезону-2020/21.

Наверх

ХК «Сарыарка» представил промо-ролик к сезону-2020/21, который проведет в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за пандемии коронавируса команда была вынуждена отказаться от выступления в Высшей хоккейной лиге России (ВХЛ). Теперь же у нее серьезные амбиции во внутреннем первенстве.

«Мы наделали много шума в хоккейном мире России. И теперь мы вернулись, чтобы пошуметь во внутреннем чемпионате», — говорится в ролике «Сарыарки».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что старт чемпионата Казахстана, который изначально был запланирован на 19 сентября, был отложен в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде.

Читайте также
Гол Зайнутдинова помог ЦСКА в меньшинстве выиграть матч в РПЛ
Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC
Порье ответил согласием на предложение провести реванш с Конором
Двукратная олимпийская чемпионка из РФ взяла паузу в тренировках
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
«Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
Дерби двух столиц и другие матчи: Топ-5 ставок выходных
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь