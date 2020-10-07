Межведомственная комиссия определит дату старта нового сезона чемпионата Казахстана по хоккею
Он был отложен
Он был отложен
Дата старта нового сезона чемпионата Казахстана по хоккею, который теперь называется Pro Hokei Ligasy, определится завтра, 8 октября, сообщает Шайба.kz.
Решение будет принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.
Напомним, изначально планировалось, что турнир начнется 19 сентября. Однако старт чемпионата был перенесен на неопределенный срок