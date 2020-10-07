Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
6.10
ЦСКА
ХК Динамо
20
Хоккей. КХЛ
6.10
Витязь
Локомотив
05
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Межведомственная комиссия определит дату старта нового сезона чемпионата Казахстана по хоккею

Он был отложен из-за вспышки коронавируса в «Барысе».

Наверх

Дата старта нового сезона чемпионата Казахстана по хоккею, который теперь называется Pro Hokei Ligasy, определится завтра, 8 октября, сообщает Шайба.kz.

Решение будет принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

Напомним, изначально планировалось, что турнир начнется 19 сентября. Однако старт чемпионата был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в системе «Барыса».

"Астана"? Мне было бы интересно". Кумыков - о предложениях из Казахстана и борьбе за титул КПЛ
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Воспитанник омского хоккея выбран под 21-м номером на драфте НХЛ
Агент Аскарова заявил, что игрок может не поехать в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь