Коронавирусом заражены 74 игрока МХЛ, 312 хоккеистов выздоровели

«Начало “регулярки” было очень непростым, некоторые команды были не готовы проводить матчи в связи с распространением коронавирусной инфекции и положительными тестами. На данный момент (на 13 октября) в МХЛ 74 человека имеют подтвержденные признаки COVID-19, 312 выздоровели. Нам пришлось переносить игры, учитывая запросы заинтересованных сторон», — рассказал Гуськов.

«На данный момент у нас есть пространство для маневра, но чемпионат не резиновый и в скором времени свободные даты могут закончиться. В связи с этим хотелось бы, чтобы руководство клубов не злоупотребляло сложившейся ситуацией. При этом мы благодарны всем, кто относится с понимаем и старается решить исход матчей на площадке, а не за ее пределами», — добавил он.