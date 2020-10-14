Коронавирусом заражены 74 игрока МХЛ, 312 хоккеистов выздоровели
ТАСС, 14 октября. Подтвержденные признаки коронавируса на данный момент имеют 74 игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), 312 хоккеистов выздоровели после инфекции. Об этом сообщил
ТАСС, 14 октября. Подтвержденные признаки коронавируса на данный момент имеют 74 игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), 312 хоккеистов выздоровели после инфекции. Об этом сообщил
Сезон МХЛ стартовал 3 сентября.
«Начало “регулярки” было очень непростым, некоторые команды были не готовы проводить матчи в связи с распространением коронавирусной инфекции и положительными тестами. На данный момент (на 13 октября) в МХЛ 74 человека имеют подтвержденные признаки COVID-19, 312 выздоровели. Нам пришлось переносить игры, учитывая запросы заинтересованных сторон», — рассказал Гуськов.
«На данный момент у нас есть пространство для маневра, но чемпионат не резиновый и в скором времени свободные даты могут закончиться. В связи с этим хотелось бы, чтобы руководство клубов не злоупотребляло сложившейся ситуацией. При этом мы благодарны всем, кто относится с понимаем и старается решить исход матчей на площадке, а не за ее пределами», — добавил он.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 14 октября составляет 1 340 409 человек.