Кто будет зажигать в чемпионате Казахстана по хоккею, или как усилились клубы перед стартом сезона

Источник: Reuters

В понедельник, 19 октября, состоится старт чемпионата Казахстана по хоккею, который теперь называется Pro Hokei Ligasy. Из-за пандемии начало первенства долго откладывали, а клубы в столь длительное межсезонье сильно изменились.

В лучшую ли или в худшую сторону, можно будет сказать по ходу сезона, но некоторые однозначно выиграли от такой перестановки. Как раз о таких изменениях — в материале корреспондента Vesti.kz.

Действительно, приход новых «контендеров» во внутренний чемпионат Казахстана его взбудоражил. Среди клубов, которые перешли в этот турнир, такие сильные коллективы, как «Сарыарка», «Торпедо» и столичный «Номад».

Разумеется, уход из ВХЛ сильно сказался на внутреннем распорядке сил, все перешедшие команды в межсезонье понесли изменения, однако первым, кто может сказать, что гарантировано остается одним из главных претендентов на титул, является карагандинская «Сарыарка».

Что касается подписаний.

ХК «Сарыарка»

В сезоне-2019/2020 команда, хоть и являлась действующим обладателем кубка Петрова, в плей-офф остановилась в рамках 1/8 финала, проиграв клубу «СКА — Нева». В чемпионате Казахстана же карагандинцы предстанут в немного обновленном составе.

Из последних подписаний «Сарыарки» можно отметить звезду казахстанского хоккея Талгата Жайлауова и Олега Шилина — вратаря из ВХЛ.

Казахстанец провел в КХЛ 11 сезонов, играя за «Барыс», за который набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. Он станет значительной опорой для молодого состава команды и привнесет дополнительный интерес к клубу со стороны болельщиков.

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Голкипер Шилин выступал большую часть своей карьеры в системе «Авангарда» и даже провел несколько матчей в КХЛ. В прошедшем сезоне он представлял красноярский «Сокол» в ВХЛ.

В составе команды уже не числятся одни из главных игроков предыдущих сезонов, такие, как вратарь Эдуард Рейзвих, сыгравший важнейшую роль в погоне за титулом сезона ВХЛ-2018/19, а также лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата Александр Ремов. Клуб также покинули Эдгарс Кулда и Дмитрий Бойчук.

В атаке к «Сарыарке» присоединился опытный Михаил Рахманов, игравший в своей карьере за «Барыс», в минувшем сезоне в составе «Арлана» он провел 60 матчей и набрал статистику в 47 (20+27) очков. А в защите коллектив усилился и прибавил к своему составу игрока минского «Динамо» Романа Достанко — за 20 матчей в регулярке КХЛ-2019/20 он отметился статистикой в три (1+2) балла. Также в обороне подписали ранее игравшего в ВХЛ Олега Мисюля, набравшего за карьеру в лиге 42 (13+29) очка.

В летнем межсезонье команда заполучила казахстанского защитника Артемия Лакизу и нападающего Александра Щербина, но они выбыли из клуба, так и не сыграв ни матча.

Также «Сарыарка» подписала в команду победителя молодежного чемпионата мира по хоккею Никиту Двуреченского. Сезон 2017/18 он вместе с питерским «Динамо» завершил в качестве обладателя кубка Петрова. В прошедшем чемпионате набрал статистику в восемь (2+6) очков в 24-ти играх, выступая за «Шахтер» и «Неман». Также за 15 матчей за «Нефтяник» после перехода Двуреченский заполучил в свой актив пять (3+2) очков. В КХЛ он сыграл 265 игр за многие клубы со статистикой в 50 (32+18) баллов. Среди его команд — московское «Динамо», «Югра» и «Сибирь».

Помимо того, клуб из Караганды подписал Александра Сметанина, игравшего ранее в ВХЛ с карьерным резюме в четыре (1+3) очка.

ХК «Торпедо»

Команда из Усть-Каменогорска уже давно не выступает в Казахстане. Однако после десяти лет, проведенных в ВХЛ, клуб вернулся и готов побороться за чемпионство. На данный момент 90 процентов состава дали согласие на выступление в ОЧРК, что делает «Торпедо» одним из главных претендентов на титул. Учитывая, что коллектив собирался как раз для борьбы в ВХЛ, даже несмотря на довольно значимые потери в составе в виде лидеров команды, клуб остается в качестве одного из главных фаворитов сезона.

В межсезонье «Торпедо» покинули Евгений Рымарев, Александр Тарасов и Денис Игнашин. Рымарев, перешедший в «Югру», являлся лидером команды на протяжении долгих лет и обладал многими рекордами за свою карьеру.

Александр Тарасов, решивший перейти в новокузнецкий «Металлург», был третьим бомбардиром прошедшего сезона, а Денис Игнашин, который теперь будет представлять «Ермак», был опытным центральным нападающим команды.

Из приобретений можно назвать хоккеистов, выступавших за «Адмирал» в КХЛ в предыдущем сезоне. Оттуда укрепили команду нападающий Александр Мерескин — 101 (50+51) очко в КХЛ, 39 (14+25) очков в ВХЛ — и защитник Александр Угольников — 52 (23+29) очка в КХЛ, 89 (31+58) очков в ВХЛ.

Также к ним присоединился игрок обороны Александр Юксеев, который провел в КХЛ 44 матча и отметился статистикой в четыре (2+2) очка, а в предыдущий сезон в ВХЛ он провел 49 игр за «Металлург» из Новокузнецка, где набрал 19 (7+12) очков, всего в ВХЛ на его счету 161 (37+124) очко.

Можно резюмировать, что «Торпедо» заполучило к себе опытных игроков.

ХК «Темиртау»

Еще одним плюсом того, что к чемпионату Казахстана по хоккею присоединились новые клубы из ВХЛ, стало то, что турнир получил немало очков привлекательности для игроков младшей хоккейной лиги континента. Многие игроки, которые не нашли свое место в составах нынешней ВХЛ, решили обратить свое внимание на обновившийся ОЧРК.

Так, в этом году «Темиртау» будут представлять сразу четыре новых игрока из Высшей хоккейной лиги. Это Игорь Галыгин и Артем Белоцкий из системы «Автомобилиста», а также выступавший в фарм-клубе череповецкой «Северстали» Никита Колесников и игравший ранее в «Горняке» Степан Грымзин.

Галыгин сыграл в сезоне 2019/20 14 матчей за «Горняк» в ВХЛ, в которых забил одну шайбу, Белоцкий отметился пятью играми в КХЛ в сезоне 2017/18, одним голом и одной результативной передачей в ВХЛ за карьеру, сыграв в 15-ти матчах.

Их новый партнер по команде Колесников может похвастаться более впечатляющим резюме. Он сыграл три матча в КХЛ и 56 в ВХЛ, в которой набрал статистику в 15 (5+10) очков.

Грымзин же, поигравший в КХЛ, провел 15 игр за «Югру» в сезоне 2017/18, где забил одну шайбу. В ВХЛ он сыграл 79 игр, по ходу которых набрал статистику в 15 (9+6) очков.

ХК «Номад»

Фарм-клуб «Барыса», который провел в ВХЛ лишь один сезон 2019/20 и не раз выходил в финальную часть чемпионата Казахстана.

Из команды ушел ветеран казахстанского хоккея, лучший бомбардир в прошлом сезоне Жайлауов, а также лучший снайпер Валентин Разумняк. Но клуб сохранил почти весь свой состав и привлек в коллектив нападающих Захара Пархоменко, набравшего в предыдущем сезоне 54 (24+30) очка за «Алтай-Торпедо», и Ивана Клепко, записавшего себе в актив в прошлом сезоне один ассист за ХК «Астана» и пять (1+4) очков за «Бейбарыс» Атырау.

ХК «Алматы»

Состав клуба из Алматы пополнил защитник ВХЛ Евгений Борисов, последние два сезона выступавший за три коллектива. Среди них такие команды, как «Ростов», «Ижсталь» и «ОРДЖИ» из Китая.

ХК «Актобе»

В межсезонье более половины состава претерпело изменения. Клуб покинули Павел Копытин и Андрей Спиридонов, лучшие бомбардиры прошлого чемпионата. Вместо них в команде появились такие же опытные игроки — Дмитрий Потайчук (82 (37+45) очка в ВХЛ), Вадим Митряков (30 (12+18) очков в КХЛ, 27 (10+17) очков в ВХЛ) и Степан Филонов (75 (41+34) очков в ВХЛ). В качестве вратаря себя покажет Дмитрий Мальгин, а линию защиты усилят Сергей Егоров и Дмитрий Степанов.

ХК «Иртыш»

«Иртыш» в межсезонье после проведенного контрольного матча покинул Кирилл Ядрышников, игравший ранее в чемпионате Казахстана за Алматы.

ХК «Бейбарыс»

«Бейбарыс» представил нового хоккеиста — Антона Петрова, играющего на позиции нападающего, но на просмотре разошелся с игроком защиты Кириллом Образцовым. Также клуб подписал защитника из ВХЛ Дениса Григоркевича.

ХК «Горняк»

«Горняк» по обоюдному согласию расстался с игроками защиты Иваном Лобановым и Сергеем Пахмуриным, вратарем Александром Закировым и нападающими Денисом Гафаровым и Денисом Никулиным.

Клуб подписал вратаря Никиту Акулинина и форварда Александра Воронина.

ХК «Арлан»

Команда получила игроков из ВХЛ — Алексея Власкина, Александра Куваева и Кирилла Шмурыгина.

«Арлан» также подписал на позицию лимитчика прошедшего казахстанскую школу хоккея Даниила Смолянского.

Другие клубы чемпионата Казахстана по хоккею в межсезонье были не так активны.