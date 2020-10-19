«Сарыарка» назначила нового главного тренера
Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» назначил нового главного тренера. Им стал российский тренер Александр Соколов, уже работавший с командой несколько лет назад, передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» назначил нового главного тренера. Им стал российский тренер Александр Соколов, уже работавший с командой несколько лет назад, передает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщает официальный сайт клуба, тренерскую карьеру 63-летний специалист начал в 1995 году.
В сезоне 1998/1999 под его руководством «Нефтехимик» вышел в
В августе 2020 Соколов вернулся в Караганду и возглавил молодежку «Сарыарки» — «Кыран».
Добавим, что в конце сентября «Сарыарку» покинул другой российский тренер Руслан Сулейманов.