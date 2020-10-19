«Сарыарка» назначила нового главного тренера

В сезоне 1998/1999 под его руководством «Нефтехимик» вышел в плей-офф чемпионата Суперлиги. В дальнейшем в основном являлся главным тренером клубов ВХЛ и МХЛ — молодежного клуба из Нижнекамска «Реактор» (2005/2006, 2009−2012, 2013−2017), кирово-чепецкой «Олимпии» (2006/2007), лениногорского «Нефтяника» (2008/2009), пензенского «Дизеля» (2012/2013), штаб карагандинской «Сарыарки» Соколов возглавлял в сезоне 2017/2018. С 2018 года был главным тренером самарского «ЦСК ВВС».