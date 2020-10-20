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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Автор гола в ворота «Салавата Юлаева» и еще три хоккеиста, которых «Барыс» отправил в «Номад»

Накануне команда проиграла в первом матче в сезоне.

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ХК «Барыс» отправил в «Номад» нескольких хоккеистов для получения дополнительной игровой практики, передает «Шайба.kz».

Барыс (Нур-Султан)

Так, в прошедшей домашней встрече против «Алтая-Торпедо» сыграли защитники Тамирлан Гайтамиров и Валерий Орехов, а также нападающие Дмитрий Гренц и Максим Мусоров.

В нынешнем сезоне все четыре игрока провели в КХЛ как минимум по три матча, а Мусоров даже отметился заброшенной шайбой в ворота «Салавата Юлаева».

Напомним, накануне «Номад» проиграл первый матч в чемпионате Казахстана. «Барыс» же следующую встречу проведет завтра, 21 октября, на своей арене против финского «Йокерита».

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