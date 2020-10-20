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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Номаду» засчитали техническое поражение из-за «Барыса»

Команда неудачно стартовала в чемпионате Казахстана.

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«Номаду» засчитано техническое поражение в первом матче нового сезона чемпионата Казахстана по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Накануне фарм-клуб «Барыса», который пришел из ВХЛ из-за пандемии коронавируса, встречался с «Алтаем-Торпедо» и заработал одно очко, проиграв в серии буллитов.

Барыс (Нур-Султан)

Теперь же со столичной команды будет снят этот балл, а поражение засчитано со счетом 0:5. Причиной стало превышение лимита игроков из основной команды «Барыса».

«Отдел по проведению республиканских соревнований сообщает, что 19 октября 2020 года в матче № 1 чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY между командами “Номад” и “Алтай-Торпедо” было выявлено нарушение пункта 5 статьи 22 главы 5 Регламента PRO HOKEI LIGASY со стороны команды “Номад”. Согласно регламенту в играх чемпионата в составе команды клуба, участника других лиг, в отдельно взятом матче имеют право выступать игроки основной команды хоккейного клуба, имеющие действующие двусторонние контракты в количестве шесть хоккеистов — пять полевых игроков и вратарь. В составе команды “Номад” было превышено разрешенное количество игроков из основного заявочного списка команды “Барыс”. В связи с этим Отделом по проведению республиканских соревнований было принято решение о вынесении наказания ХК “Номад” по данному пункту Регламента и засчитать техническое поражение со счетом 0:5», — говорится в сообщении на сайте ЧРК.

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