«Номаду» засчитали техническое поражение из-за «Барыса»

«Отдел по проведению республиканских соревнований сообщает, что 19 октября 2020 года в матче № 1 чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY между командами “Номад” и “Алтай-Торпедо” было выявлено нарушение пункта 5 статьи 22 главы 5 Регламента PRO HOKEI LIGASY со стороны команды “Номад”. Согласно регламенту в играх чемпионата в составе команды клуба, участника других лиг, в отдельно взятом матче имеют право выступать игроки основной команды хоккейного клуба, имеющие действующие двусторонние контракты в количестве шесть хоккеистов — пять полевых игроков и вратарь. В составе команды “Номад” было превышено разрешенное количество игроков из основного заявочного списка команды “Барыс”. В связи с этим Отделом по проведению республиканских соревнований было принято решение о вынесении наказания ХК “Номад” по данному пункту Регламента и засчитать техническое поражение со счетом 0:5», — говорится в сообщении на сайте ЧРК.