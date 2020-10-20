«Номад» разгромил «Алтай-Торпедо» и взял реванш за стартовое поражение в чемпионате Казахстана

В чемпионате Казахстана по хоккею прошли вторые матчи стартового тура. Так, столичный «Номад» сумел взять реванш за поражение по буллитам у «Алтая-Торпедо», передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором матче «Номад» было не остановить. При этом счет открыл «Алтай-Торпедо» — на второй минуте отличился Павел Скуматов. Но до перерыва Алексей Зубов, а затем Максим Мухаметов вывели вперед команду из Нур-Султана.

А вот второй период торпедовцы провалили полностью — «Номад» забил пять безответных шайб. Еще одну добавили в третьем периоде, как итог — крупная победа — 8:1.

Вторые победы одержали «Торпедо» и «Иртыш». Павлодарцы со счетом 2:0 победили ХК «Алматы», а «Торпедо» разгромило «Снежных Барсов» — 8:3. Именно эти две команды набрали по шесть очков и лидируют в таблице.