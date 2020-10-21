В «молодежке» появился свой Овечкин. Он забивает голы в стиле Александра Великого
Требуем лайк от капитана «Вашингтона».
Требуем лайк от капитана «Вашингтона».
Трудно представить, что мальчишки с фамилией Овечкин мечтают стать
Но пытаться копировать стиль и манеру капитана «Вашингтона» в состоянии практически каждый молодой хоккеист. Например, нападающий «Тафуна» из Париматч МХЛ Илья Овечкин после вот этого крутого соло может спокойно подойти к маме и сказать: «Мам, смотри, я прям как Ови!».
Включил ноги в средней зоне, ушел от двоих, срезал угол и с разворота с неудобной — туда ее!
Перед этой встречей «Тайфун» Ильи Овечкина шел 11-м в Западной конференции, а «Динамо» уверенно ее возглавляло, имея серию из шести побед подряд. При таком раскладе никто в дальневосточников особо не верил, но они дали бой: сначала повели 2:0, а потом не сдались при счете 2:3 после камбэка
Илье Овечкину 19 лет, он проводит в «Тайфуне» второй сезон. В прошлом стал четвертым бомбардиром команды с 32 (13+19) очками в 60 матчах. Илья воспитывался в «Крыльях Советов», а заканчивал другую московскую школу — «Русь». Оттуда Овечкин вызывался в сборную России U-17, а затем попал в ступинский «Капитан», где
Новый карьерный импульс он нашел в молодежной лиге Казахстана, откуда и получил приглашение в «Тайфун», где сейчас продолжает развиваться. Овечкин — парень настырный, с характером. Всегда готов заступиться за партнеров и в целом часто нарушает правила — 35 штрафных минут в 14 матчах.
Кто знает, может, мы и увидим его в КХЛ в следующем сезоне, если «Адмирал» сдержит обещание и вернется. Овечкин сможет проходить в состав как лимитчик. Это будет интересный сюжет.
Сергей Подгорнов