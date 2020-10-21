В «молодежке» появился свой Овечкин. Он забивает голы в стиле Александра Великого

Раз Овечкин, два Овечкин

Трудно представить, что мальчишки с фамилией Овечкин мечтают стать кем-то, кроме как хоккеистом. На Александра Великого хотят быть похожими миллионы, но лишь единицы могут гордиться фамильным сходством с ним. И вряд ли кто-то в принципе сумеет приблизиться к его уровню в плане достижений и влияния на игру в ближайшие несколько десятков лет.

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Но пытаться копировать стиль и манеру капитана «Вашингтона» в состоянии практически каждый молодой хоккеист. Например, нападающий «Тафуна» из Париматч МХЛ Илья Овечкин после вот этого крутого соло может спокойно подойти к маме и сказать: «Мам, смотри, я прям как Ови!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGnNeKlK-l3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGnNeKlK-l3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Хоккей (@hockey_matchtv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-21T16:42:15+00:00">21 Окт 2020 в 9:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Включил ноги в средней зоне, ушел от двоих, срезал угол и с разворота с неудобной — туда ее! Ови-главный может смело поставить под этим видосом царский лайк. Потому что парень не просто сделал красоту при разгромном счете в пользу своей команды, а сравнял в напряженной битве с одним из лидеров сезона. Это называется — затащил.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Ирония судьбы — Овечкин забросил в ворота «Динамо»

Перед этой встречей «Тайфун» Ильи Овечкина шел 11-м в Западной конференции, а «Динамо» уверенно ее возглавляло, имея серию из шести побед подряд. При таком раскладе никто в дальневосточников особо не верил, но они дали бой: сначала повели 2:0, а потом не сдались при счете 2:3 после камбэка бело-голубых.

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Илье Овечкину 19 лет, он проводит в «Тайфуне» второй сезон. В прошлом стал четвертым бомбардиром команды с 32 (13+19) очками в 60 матчах. Илья воспитывался в «Крыльях Советов», а заканчивал другую московскую школу — «Русь». Оттуда Овечкин вызывался в сборную России U-17, а затем попал в ступинский «Капитан», где почему-то не закрепился.

Новый карьерный импульс он нашел в молодежной лиге Казахстана, откуда и получил приглашение в «Тайфун», где сейчас продолжает развиваться. Овечкин — парень настырный, с характером. Всегда готов заступиться за партнеров и в целом часто нарушает правила — 35 штрафных минут в 14 матчах.

Кто знает, может, мы и увидим его в КХЛ в следующем сезоне, если «Адмирал» сдержит обещание и вернется. Овечкин сможет проходить в состав как лимитчик. Это будет интересный сюжет.