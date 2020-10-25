Чемпион Казахстана усилился двумя хоккеистами с 612 матчами в КХЛ
Один из них был выбран на драфте НХЛ.
Один из них был выбран на драфте НХЛ.
Состав кокшетауского «Арлана» официально пополнил защитник Дмитрий Мегалинский, сообщает
Мегалинский — воспитанник пермской школы хоккея. На профессиональном уровне защищал цвета таких команд, как «Молот-Прикамье», «Локомотив», «Металлург НК», «Химик», «Витязь», «Автомобилист», «Спартак», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар».
Защитник повел в КХЛ 459 матчей, в которых набрал 114 очков по системе «гол+пас» (33+81).
Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2005. В 2005 году на драфте НХЛ он был выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Оттава Сенаторс». Серебряный призер высшей лиги-2007 в составе команды «Химик Воскресенск».
Этот сезон (2020/21) начинал в составе китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), где провел пять игр и набрал очко.
Также состав «Арлана» пополнил нападающий Роман Бердников. Прошлый сезон 28-летний хоккеист начинал в
Ранее игрок защищал цвета таких клубов, как «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Металлург» (Новокузнецк), «Спутник» (Нижний Тагил), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Северсталь» (Череповец), «Авангард» (Омск), «Ермак» (Ангарск). На его счету 153 матча в КХЛ, в которых набрал 20 (9+11) очков.