Чемпион Казахстана усилился двумя хоккеистами с 612 матчами в КХЛ

Состав кокшетауского «Арлана» официально пополнил защитник Дмитрий Мегалинский, сообщает пресс-служба клуба.

Мегалинский — воспитанник пермской школы хоккея. На профессиональном уровне защищал цвета таких команд, как «Молот-Прикамье», «Локомотив», «Металлург НК», «Химик», «Витязь», «Автомобилист», «Спартак», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар».

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Защитник повел в КХЛ 459 матчей, в которых набрал 114 очков по системе «гол+пас» (33+81).

Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2005. В 2005 году на драфте НХЛ он был выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Оттава Сенаторс». Серебряный призер высшей лиги-2007 в составе команды «Химик Воскресенск».

Этот сезон (2020/21) начинал в составе китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), где провел пять игр и набрал очко.

Также состав «Арлана» пополнил нападающий Роман Бердников. Прошлый сезон 28-летний хоккеист начинал в ханты-мансийской «Югре», в 24 матчах набрал четыре (2+2) очка. Затем он пополнил состав гродненского «Немана», в 26 играх записал в актив 20 (5+15) очков.