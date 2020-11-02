«Сарыарка» впервые проиграла, а «Торпедо» идет на серию из восьми побед. Обзор игрового дня в чемпионате Казахстана

Прошедший игровой день в чемпионате Казахстана по хоккею не обошелся без сенсаций. «Сарыарка» потерпела первое поражение в сезоне, «Торпедо» же продлил победную серию. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.

Неожиданно поражение одному из главных фаворитов чемпионата «Сарыарке» нанес «Алматы» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Карагандинцы первыми открыли счет, но алматинцы сумели переломить ходы игры и вырвать победу. Основной вклад внес голкипер «Алматы» Павел Полуэктов, отразивший 26 бросков по своим воротам, а также забивший победную шайбу в третьем периоде Станислав Бутузов. Отметим, что для «Сарыарки» это был лишь третий матч в сезоне при двух победах (одна — в серии буллитов). «Алматы», сыгравший семь матчей и проигравший пять из них, поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

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В свою очередь, другой фаворит первенства усть-каменогорское «Торпедо» не оставило шансов «Актобе» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). И хоть первый период завершился с ничейным счетом, во втором торпедовцы забросили три безответные шайбы и продлили победную серию до восьми матчей, а в месте с ней упрочили лидерство в чемпионате с 23 очками.

Не менее успешно сыграл «Темиртау», который одержал пятую подряд победу. Команда обыграла своего преследователя «Кулагер» со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) и оторвалась на четыре очка, закрепившись на третьем месте. Ключевым стал второй в период, когда темиртаусцы дважды поразили ворота соперника. В этом сезоне «Темиртау» наряду с «Торпедо» остаются единственными командами, которые идут без поражений.

Противоположная картина складывается у «Алтая-Торпедо». Фарм-клуб команды ВХЛ из Усть-Каменогорска был близок к тому, чтобы прервать серию из пяти поражений, но в итоге уступил «Арлану». Все решилось в серии буллитов, где удачливее оказался коллектив из Кокшетау (2:3 Б). Победную шайбу забил новичок «Арлана» Дмитрий Мегалинский.

Не менее напряженной получилась игра между «Горняком» и «Иртышом», где команда из Рудного вырвала победу на последней минуте игры (3:2) — решающую шайбу забросил Владислав Власов. Тем самым павлодарцы потерпели четвертое поражение кряду после двух побед на старте.

Самый результативный матч игрового дня выдали «Бейбарыс» и «Номад», забросившие семь шайб на двоих. Правда, выявить победителя в основное время команды не сумели. В итоге победу клубу из Нур-Султана в овертайме (3:4 ОТ) принес Алексей Зубов. Благодаря этому успеху «Номад» продолжает преследовать «Торпедо», отставая от лидера на четыре очка.

Сегодня, 2 ноября, состоятся ответные матчи тура. Так, «Сарыарка» попытается взять реванш у «Алматы», «Алтай-Торпедо» прервать серию поражений, а «Кулагер» сократить отставание от «Темиртау».