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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Канаде рассказали об отказавшихся лечить Анатолия Тарасова советских врачах

Бывший генеральный менеджер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Брайан Бурк в своей книге рассказал об отказавшихся лечить тренера Анатолия Тарасова советских врачах. Отрывок из книги приводит Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Бурк вспомнил, что в НХЛ захотели наладить отношения с советским хоккейным руководством, и в 1978 году пригласили на базу «Ванкувера» Тарасова. По его словам, тренер был в опале на родине, постарел и сильно болел. Функционер добавил, что Тарасов решился на эту поездку из-за того, что руководство клуба предложило оплатить ему операцию на тазобедренном суставе, которую отказались делать советские врачи.

8 июня заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о лишении ее отца аналогичного звания в 1969 году. Тарасова вспомнила, как у отца отобрали звание после одного из матчей, когда он увел команду со льда, возмутившись судейством.

Анатолий Тарасов возглавлял ЦСКА и был главным тренером сборной СССР. Вместе с другим тренером Аркадием Чернышевым они установили рекорд — в течение девяти лет подряд (с 1963-го по 1971-й) национальная команда становилась чемпионом во всех международных турнирах.

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