Хоккеист «молодежки» получил жуткую травму в матче чемпионата Казахстана

Это произошло во время игры его команды против «Иртыша», в которой павлодарский клуб одержал победу со счетом 1:0.

19-летний Гусейнов был травмирован в результате столкновения на льду и тут же доставлен в больницу. У хоккеиста диагностирован перелом большеберцовой кости, ему предстоит операция.