Хоккеист «молодежки» получил жуткую травму в матче чемпионата Казахстана
Он был сразу же госпитализирован.
Он был сразу же госпитализирован.
Нападающий «Снежных Барсов» и молодежной сборной Диас Гусейнов получил серьезную травму в матче чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло во время игры его команды против «Иртыша», в которой павлодарский клуб одержал победу со счетом 1:0.
19-летний Гусейнов был травмирован в результате столкновения на льду и тут же доставлен в больницу. У хоккеиста диагностирован перелом большеберцовой кости, ему предстоит операция.