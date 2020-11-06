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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист «молодежки» получил жуткую травму в матче чемпионата Казахстана

Он был сразу же госпитализирован.

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Нападающий «Снежных Барсов» и молодежной сборной Диас Гусейнов получил серьезную травму в матче чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло во время игры его команды против «Иртыша», в которой павлодарский клуб одержал победу со счетом 1:0.

19-летний Гусейнов был травмирован в результате столкновения на льду и тут же доставлен в больницу. У хоккеиста диагностирован перелом большеберцовой кости, ему предстоит операция.

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