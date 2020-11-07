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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Барыса» и сборной продолжит выступление в чемпионате Казахстана

Он выступал на двух чемпионатах мира.

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Бывший вратарь ХК «Барыс» и сборной Казахстана Алексей Иванов продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе», сообщает «Шайба.kz».

Команда
Барыс

Этим летом хоккеист должен был перейти в кокшетауский «Арлан», однако переход не состоялся из-за смены руководства в клубе.

Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за «Деймунг Киллер Вейлс».

Ранее Иванов защищал цвета словацкого «Попрада», усть-каменогорского «Торпедо», московского «Спартака», ангарского «Ермака» и карагандинской «Сарыарки».

В составе столичного «Барыса» натурализованный вратарь сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.

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