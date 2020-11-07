Экс-вратарь «Барыса» и сборной продолжит выступление в чемпионате Казахстана
Он выступал на двух чемпионатах мира.
Он выступал на двух чемпионатах мира.
Бывший вратарь ХК «Барыс» и сборной Казахстана Алексей Иванов продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе», сообщает «Шайба.kz».
Этим летом хоккеист должен был перейти в кокшетауский «Арлан», однако переход не состоялся
Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за «Деймунг Киллер Вейлс».
Ранее Иванов защищал цвета словацкого «Попрада»,
В составе столичного «Барыса» натурализованный вратарь сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.