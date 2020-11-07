Экс-вратарь «Барыса» и сборной продолжит выступление в чемпионате Казахстана

Бывший вратарь ХК «Барыс» и сборной Казахстана Алексей Иванов продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе», сообщает «Шайба.kz».

Команда Барыс

Этим летом хоккеист должен был перейти в кокшетауский «Арлан», однако переход не состоялся из-за смены руководства в клубе.

Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за «Деймунг Киллер Вейлс».

Ранее Иванов защищал цвета словацкого «Попрада», усть-каменогорского «Торпедо», московского «Спартака», ангарского «Ермака» и карагандинской «Сарыарки».