Текущие события
Хоккей. Европа
8.11
Чехия
Россия
03
Хоккей. КХЛ
8.11
Северсталь
Барыс
13
Хоккей. Европа
8.11
Финляндия
Швеция
32
Хоккей. КХЛ
10.11
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
10.11
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
10.11
Нефтехимик
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
11:49 (мск), источник: ТАСС

Матч между российскими и китайскими хоккеистами на реке Амур отменен из-за коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Традиционный международный хоккейный матч на приграничной реке Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ в 2021 году не состоится из-за эпидемиологической обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика

«Международные хоккейные матчи между Россией и Китаем на льду реки Амур в связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году проводиться не будут», — сказали ТАСС в пресс-службе Минспорта Амурской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что в рамках подготовки к международной игре была приобретена хоккейная коробка, но так как матч отменяется, оборудование будет установлено в поселке Юхта Свободненского района. «Чтобы оборудование не пылилось на складе в течение года, министерством спорта области было предложено передать его в Свободненский район — поселку Юхта. Эту идею поддержал губернатор области Василий Орлов. Уже этой зимой новая хоккейная коробка позволит с пользой для здоровья проводить время местным жителям», — добавили в ведомстве.

Хоккейный турнир «Содружество» на приграничной реке Амур в январе 2021 года планировалось провести в пятый раз. С 2017 года на замерзшей реке вблизи госграницы устанавливают хоккейную коробку, трибуны, приглашают российских и китайских болельщиков. После завершения игр, хоккейные коробки также передавали в районы области.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Дзюба помог «Зениту» обыграть «Краснодар», ЦСКА вернул лидерство
Семак о вираже и Дзюбе: Ошибки совершают все
Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти
Сенатор поддержал идею наградить Нурмагомедова званием Героя РФ
Сборная Казахстана потеряла игрока ЦСКА на ближайшие матчи
«Зенит» выступил с заявлением об утечке интимного видео с Дзюбой
Ал. Миранчук и Черышев прибудут на сбор команды РФ в понедельник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь