Матч между российскими и китайскими хоккеистами на реке Амур отменен из-за коронавируса

«Международные хоккейные матчи между Россией и Китаем на льду реки Амур в связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году проводиться не будут», — сказали ТАСС в пресс-службе Минспорта Амурской области.

Сообщается, что в рамках подготовки к международной игре была приобретена хоккейная коробка, но так как матч отменяется, оборудование будет установлено в поселке Юхта Свободненского района. «Чтобы оборудование не пылилось на складе в течение года, министерством спорта области было предложено передать его в Свободненский район — поселку Юхта. Эту идею поддержал губернатор области Василий Орлов. Уже этой зимой новая хоккейная коробка позволит с пользой для здоровья проводить время местным жителям», — добавили в ведомстве.