«Сарыарка» решила омолодить состав и рассталась с Жайлауовым

ХК «Сарыарка» по обоюдному согласию сторон расторгла контракты сразу с тремя хоккеистами, в числе которых оказался главная звезда команды в этом сезоне, многолетний лидер сборной Казахстана и экс-форвард «Барыса» Талгат Жайлауов, передают Vesti.kz.

Помимо 35-летнего хоккеиста команду покидают Айрат Зиазов и Владислав Кулиев. Как говорится в заявлении на сайте карагандинского клуба, там решили пойти на омоложение состава.

«Клубом было принято решение пойти в полной мере на омоложение двух команд. С ХК “Темиртау” этот процесс уже реализовывается, а с ХК “Сарыарка” процесс запущен. Мы хотим видеть молодых и мотивированных игроков для дальнейшего их развития и развития клуба. Хочется добавить, для них это уникальная возможность составить костяк команды для участия в будущем в чемпионате ВХЛ, именно для этого было выбрано такое направление. Выражаем огромную благодарность ребятам за совместную работу. Желаем успехов и развития в дальнейшей карьере!» — цитирует сайт «Сарыарки» директора клуба Павла Житкова.

Напомним, о переходе Жайлауова «Сарыарка», которая в этом сезоне выступает в чемпионате Казахстана, объявила 8 июня. Форвард оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с «Барысом», и стал главной звездой не только карагандинского клуба, но и всего турнира.