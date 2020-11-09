«Сарыарка» решила омолодить состав и рассталась с Жайлауовым
В этом сезоне он был главной звездой команды.
В этом сезоне он был главной звездой команды.
ХК «Сарыарка» по обоюдному согласию сторон расторгла контракты сразу с тремя хоккеистами, в числе которых оказался главная звезда команды в этом сезоне, многолетний лидер сборной Казахстана и
Помимо 35-летнего хоккеиста команду покидают Айрат Зиазов и Владислав Кулиев. Как говорится в заявлении на сайте карагандинского клуба, там решили пойти на омоложение состава.
«Клубом было принято решение пойти в полной мере на омоложение двух команд. С ХК “Темиртау” этот процесс уже реализовывается, а с ХК “Сарыарка” процесс запущен. Мы хотим видеть молодых и мотивированных игроков для дальнейшего их развития и развития клуба. Хочется добавить, для них это уникальная возможность составить костяк команды для участия в будущем в чемпионате ВХЛ, именно для этого было выбрано такое направление. Выражаем огромную благодарность ребятам за совместную работу. Желаем успехов и развития в дальнейшей карьере!» — цитирует сайт «Сарыарки» директора клуба Павла Житкова.
Напомним, о переходе Жайлауова «Сарыарка», которая в этом сезоне выступает в чемпионате Казахстана, объявила 8 июня. Форвард оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с «Барысом», и стал главной звездой не только карагандинского клуба, но и всего турнира.
В прошедшем сезоне Жайлауов сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, а всего в КХЛ провел 11 сезонов и набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству игр за клуб форвард занимает четвертое место в истории.