Казахстанский нападающий после ухода из «Барыса» нашел новый клуб

Воспитанник усть-каменогорского хоккея Степан Рифель продолжит карьеру в родном «Торпедо».

Команда Барыс

18-летний форвард подписал двухсторонний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Этот сезон Рифель начинал в составе «Снежных Барсов» и провел три матча в чемпионате Казахстана. Накануне стороны расторгли соглашение.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Снежных Барсов» 36 матчей в МХЛ, заработав три (1+2) балла.