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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нападающий после ухода из «Барыса» нашел новый клуб

В текущем сезоне он провел три матча.

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Воспитанник усть-каменогорского хоккея Степан Рифель продолжит карьеру в родном «Торпедо».

Команда
Барыс

18-летний форвард подписал двухсторонний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Этот сезон Рифель начинал в составе «Снежных Барсов» и провел три матча в чемпионате Казахстана. Накануне стороны расторгли соглашение.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Снежных Барсов» 36 матчей в МХЛ, заработав три (1+2) балла.

С 2016 года Рифель выступал в системе «Барыса» («Барыс-2002», «Барыс-Жас», «Снежные Барсы»).

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