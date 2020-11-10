Казахстанский нападающий после ухода из «Барыса» нашел новый клуб
В текущем сезоне он провел три матча.
В текущем сезоне он провел три матча.
Воспитанник
18-летний форвард подписал двухсторонний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Этот сезон Рифель начинал в составе «Снежных Барсов» и провел три матча в чемпионате Казахстана. Накануне стороны расторгли соглашение.
В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Снежных Барсов» 36 матчей в МХЛ, заработав три (1+2) балла.
С 2016 года Рифель выступал в системе «Барыса» («Барыс-2002», «Барыс-Жас», «Снежные Барсы»).