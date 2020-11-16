Перестройка под ВХЛ: «Сарыарка» рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?

Карагандинская «Сарыарка» перед началом сезона говорила о целях завоевать «золото» чемпионата Казахстана по хоккею. Однако спустя шесть игр и на восьмом месте в турнирной таблице руководство клуба решило резко сменить курс и объявило о расторжении контрактов с Талгатом Жайлауовым и двумя другими игроками. С чем связано такое решение, какие планы строит команда и как это отражается на игре — в материале корреспондента Vesti.kz.

Помимо Жайлауова, «Сарыарка» рассталась с Айратом Зиязовым и Владиславом Кулиевым. По словам директора клуба Павла Житкова, причина тому — решение омолодить состав.

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«Клубом было принято решение пойти в полной мере на омоложение двух команд. С ХК “Темиртау” этот процесс уже реализовывается, а с ХК “Сарыарка” процесс запущен. Мы хотим видеть молодых и мотивированных игроков для дальнейшего их развития и развития клуба. Хочется добавить, для них это уникальная возможность составить костяк команды для участия в будущем в чемпионате ВХЛ, именно для этого было выбрано такое направление. Выражаем огромную благодарность ребятам за совместную работу. Желаем успехов и дальнейшего развития карьеры!» — цитирует Житкова официальный сайт клуба.

«Сарыарка» победила в четырех из шести сыгранных матчей. Можно предположить, что клуб мог продолжать бороться в чемпионате и с возрастным Жайлауовым. Однако решение о расставании с игроками все же было принято.

Прежде всего оно связано с направленностью «Сарыарки» на омоложение состава. Так, Жайлауову уже 35 лет, а Зиязову 29. Исключением можно назвать лишь Кулиева, которому 22.

Следом под «чистку» попали вратарь Олег Шилин, а также нападающие Никита Двуреченский и Александр Сметанин — троим по 29 лет. Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Новое направление в развитии «Сарыарки» имеет разные стороны.

Из плюсов можно отметить, что после замены Жайлауова и других «старичков» команда сможет наигрывать более молодых игроков, тем самым будет готовить их к следующему сезону Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). У клуба будет время для подготовки и обкатки нового состава.

Из минусов — расставаясь с опытными хоккеистами, «Сарыарка» теоретически теряет шансы на «золото». В целом текущий сезон можно рассматривать как выжидательный, но проделанные изменения в составе показывают положительную тенденцию в игре карагандинской команды.

С тех пор как из клуба ушли ветераны, «Сарыарка» не только не просела, но и вышла из ситуации победителем. Команда хоть и проиграла «Алтаю-Торпедо» (1:3) сразу после расставания с Жайлауовым и Ко, нашла себя и выиграла три игры подряд.

В первом матче победной серии карагандинцы взяли убедительный реванш у «Алтая-Торпедо» (6:0). Затем «Сарыарка» выиграла в двух встречах против «Бейбарыса» (5:3 и 4:2).

Благодаря этому результату карагандинский клуб (20 очков) вплотную приблизился к тройке лидеров чемпионата, которую составляют «Торпедо» (34), «Номад» (28) и «Темиртау» (24).

Руководство «Сарыарки», осуществляя перестройку и наигрывая молодежь, следует своей задаче подготовиться к следующему сезону ВХЛ и в то же время продолжает сохранять конкурентоспособный состав, не теряя возможность успешно бороться в чемпионате Казахстана.

Добавим, что предпосылки к изменениям были раньше, когда в начале сезона «Сарыарка» поменяла тренера. На смену российскому специалисту Руслану Сулейманову, контракт с которым был подписан лишь в мае этого года, пришел ранее работавший в клубе Александр Соколов из России.