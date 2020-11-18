Международная федерация хоккея отменила 18 турниров из-за коронавируса

Данное решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло в среду. По итогам заседания были отменены все турниры, кроме чемпионата мира, который запланирован на период с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии и Белоруссии, молодежного чемпионата мира (25 декабря 2020 года — 5 января 2021 года, Канада), женского чемпионата мира ( 7—17 апреля 2021 года, Канада), чемпионата мира для игроков не старше 18 лет ( 15—25 апреля , США). Общее число отмененных турниров под эгидой IIHF достигло 28.

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«Возможности организаторов турниров значительно сократились из-за пандемии коронавируса, а IIHF не располагает ресурсами, необходимыми для надлежащего контроля за безопасным проведением этих соревнований, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Что мы можем сделать, так это оградить организаторов и команды-участницы от потенциально разрушительных финансовых потерь, предприняв неприятный, но необходимый шаг, чтобы отменить турниры сейчас, прежде чем начнется планирование поездок и подготовок арен. Как бы мы ни сожалели, мы вынуждены принять это решение, речь идет о выживании и защите членов нашей организации».