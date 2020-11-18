Международная федерация хоккея отменила 18 турниров из-за коронавируса
ТАСС, 18 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить 18 проводимых под эгидой организации и запланированных на сезон-2020/21 турниров
ТАСС, 18 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить 18 проводимых под эгидой организации и запланированных на сезон-2020/21 турниров
Данное решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло в среду. По итогам заседания были отменены все турниры, кроме чемпионата мира, который запланирован на период с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии и Белоруссии, молодежного чемпионата мира (25 декабря 2020 года — 5 января 2021 года, Канада), женского чемпионата мира (
«Возможности организаторов турниров значительно сократились
Кроме того, изменились сроки проведения олимпийских квалификаций у женщин. Второй раунд предварительной олимпийской квалификации будет перенесен на октябрь 2021 года, а финал квалификации — на ноябрь. Финал квалификации мужского олимпийского турнира запланирован на конец августа 2021 года.