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19:37 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация хоккея отменила 18 турниров из-за коронавируса

ТАСС, 18 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить 18 проводимых под эгидой организации и запланированных на сезон-2020/21 турниров из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

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Источник: РИА "Новости"

Данное решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло в среду. По итогам заседания были отменены все турниры, кроме чемпионата мира, который запланирован на период с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии и Белоруссии, молодежного чемпионата мира (25 декабря 2020 года — 5 января 2021 года, Канада), женского чемпионата мира (7—17 апреля 2021 года, Канада), чемпионата мира для игроков не старше 18 лет (15—25 апреля, США). Общее число отмененных турниров под эгидой IIHF достигло 28.

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«Возможности организаторов турниров значительно сократились из-за пандемии коронавируса, а IIHF не располагает ресурсами, необходимыми для надлежащего контроля за безопасным проведением этих соревнований, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Что мы можем сделать, так это оградить организаторов и команды-участницы от потенциально разрушительных финансовых потерь, предприняв неприятный, но необходимый шаг, чтобы отменить турниры сейчас, прежде чем начнется планирование поездок и подготовок арен. Как бы мы ни сожалели, мы вынуждены принять это решение, речь идет о выживании и защите членов нашей организации».

Кроме того, изменились сроки проведения олимпийских квалификаций у женщин. Второй раунд предварительной олимпийской квалификации будет перенесен на октябрь 2021 года, а финал квалификации — на ноябрь. Финал квалификации мужского олимпийского турнира запланирован на конец августа 2021 года.

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