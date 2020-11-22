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20:03 (мск), источник: Sport24

Овечкин сделал хет-трик в Матче Легенд в честь 10-го сезона Ночной хоккейной лиги. У Ротенберга — 4 гола

21 ноября состоялся Матч Легенд с участием прославленных хоккеистов, посвященный открытию 10-го сезона Ночной хоккейной лиги.

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Источник: Sport24

Участниками матча стали Александр Овечкин, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Александр Кожевников, Андрей Коваленко и другие.

Также в игре приняли участие председатель попечительского совета Ночной лиги, президент компании «Норникель» Владимир Потанин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.

Перед игрой Потанин зачитал поздравительное слово президента России Владимира Путина участникам и гостям открытия юбилейного сезона Ночной хоккейной лиги.

Матч закончился со счетом 17:12 в пользу команды красных. Как сообщает сайт Ночной хоккейной лиги, в этой команде под руководством Александра Якушева отличились Буре, оформивший пента-трик, а Потанин и Овечкин забросили по три шайбы. В команде белых лучшими снайперами стали Ротенберг (4) и Алексей Морозов (3).

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