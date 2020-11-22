Овечкин сделал хет-трик в Матче Легенд в честь 10-го сезона Ночной хоккейной лиги. У Ротенберга — 4 гола

Также в игре приняли участие председатель попечительского совета Ночной лиги, президент компании «Норникель» Владимир Потанин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.

Матч закончился со счетом 17:12 в пользу команды красных. Как сообщает сайт Ночной хоккейной лиги, в этой команде под руководством Александра Якушева отличились Буре, оформивший пента-трик, а Потанин и Овечкин забросили по три шайбы. В команде белых лучшими снайперами стали Ротенберг (4) и Алексей Морозов (3).