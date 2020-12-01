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13:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен

Успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси в 2021 году не состоится. Причина — уже ставшая привычной для многих спортивных соревнований — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня
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«В 2020 году многие престижные турниры были отменены по причине распространения коронавируса. Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — говорится в сообщении ФХБ.

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда Президента Беларуси выигрывала эти соревнования 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Россияне занимали первое место трижды — в 2007, 2011 и 2015 годах. Всего за историю проведения турнира в борьбу за главный трофей вступали игроки из более чем 30 стран.

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