Международный хоккейный форум пройдет в онлайн-формате

Мероприятие пройдет с 17 по 18 декабря. Основными темами ближайшего форума станут проведение соревнований в условиях пандемии, цифровизация хоккея, использование технологических новшеств в учебном и тренировочном процессах, взаимодействие со спонсорами и аудиторией. Отмечается, что традиционный тренерский семинар также будет проведен в онлайн-формате.