Международный хоккейный форум пройдет в онлайн-формате
ТАСС, 2 декабря. Международный хоккейный форум в 2020 году состоится в
ТАСС, 2 декабря. Международный хоккейный форум в 2020 году состоится в
Мероприятие пройдет с 17 по 18 декабря. Основными темами ближайшего форума станут проведение соревнований в условиях пандемии, цифровизация хоккея, использование технологических новшеств в учебном и тренировочном процессах, взаимодействие со спонсорами и аудиторией. Отмечается, что традиционный тренерский семинар также будет проведен в
Форум проводится с 2016 года в Москве. В числе постоянных гостей мероприятия — президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, глава ФХР Владислав Третьяк, первый
Международный форум состоится при поддержке IIHF, Министерства спорта РФ, ОКР и Москомспорта.