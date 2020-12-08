Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заразился коронавирусом

Также коронавирусом заразился генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер. В связи с этим отменен визит Фазеля в Белоруссию по поводу подготовки к чемпионату мира 2021 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я вместе с Лихтнером планировал сегодня отправиться в Минск, чтобы обсудить с президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] вопросы безопасности, влияющие на подготовку к чемпионату мира, а также обвинения в адрес председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, текущую ситуацию с COVID-19 в стране и меры по обеспечению безопасности при проведении турнира в сотрудничестве с Латвией, которая является второй принимающей стороной, — сказал Фазель. — Однако после тестов на COVID-19, проведенных перед вылетом, Лихтнер и я были проинформированы, что они дали положительный результат».

«Офис IIHF работает удаленно, и мы не ожидаем, что среди сотрудников офиса появятся новые случаи [заражения коронавирусом]. Мы с Лихтнером в течение следующих десяти дней будем находиться дома в изоляции. Встреча с президентом Белоруссии отложена до дальнейшего уведомления. По этой же причине онлайн-встреча с ассоциациями IIHF, запланированная на эту пятницу, также будет перенесена», — добавил глава IIHF.

Фазель отметил, что ситуация со здоровьем никак не повлияет на подготовку к молодежному чемпионату мира 2021 года, поскольку ни он, ни Лихтнер не должны были присутствовать на турнире, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Дальнейшая информация о проведении мирового первенства будет опубликована позднее.