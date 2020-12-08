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12:29 (мск), источник: ТАСС

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заразился коронавирусом

ТАСС, 8 декабря. Тест на коронавирус президента Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарца Рене Фазеля дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Также коронавирусом заразился генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер. В связи с этим отменен визит Фазеля в Белоруссию по поводу подготовки к чемпионату мира 2021 года.

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«Я вместе с Лихтнером планировал сегодня отправиться в Минск, чтобы обсудить с президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] вопросы безопасности, влияющие на подготовку к чемпионату мира, а также обвинения в адрес председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, текущую ситуацию с COVID-19 в стране и меры по обеспечению безопасности при проведении турнира в сотрудничестве с Латвией, которая является второй принимающей стороной, — сказал Фазель. — Однако после тестов на COVID-19, проведенных перед вылетом, Лихтнер и я были проинформированы, что они дали положительный результат».

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«Офис IIHF работает удаленно, и мы не ожидаем, что среди сотрудников офиса появятся новые случаи [заражения коронавирусом]. Мы с Лихтнером в течение следующих десяти дней будем находиться дома в изоляции. Встреча с президентом Белоруссии отложена до дальнейшего уведомления. По этой же причине онлайн-встреча с ассоциациями IIHF, запланированная на эту пятницу, также будет перенесена», — добавил глава IIHF.

Фазель отметил, что ситуация со здоровьем никак не повлияет на подготовку к молодежному чемпионату мира 2021 года, поскольку ни он, ни Лихтнер не должны были присутствовать на турнире, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Дальнейшая информация о проведении мирового первенства будет опубликована позднее.

Фазелю 70 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента организации в 2021 году.

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