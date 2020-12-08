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12:52 (мск), источник: ТАСС

Президент IIHF Фазель чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель чувствует себя хорошо, несмотря на то, что заразился коронавирусом. Об этом Фазель сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба IIHF сообщила о том, что тесты на коронавирус Фазеля и генерального секретаря организации Хорста Лихтнера показали положительный результат.

«У меня нет больших симптомов, я скрестил пальцы, нахожусь дома. Мне 70, но со мной все в порядке. Я в хорошей форме», — сказал Фазель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент IIHF рассказал и о самочувствии Лихтнера. «У него был сильный кашель. Симптомы есть, но я с ним разговаривал утром, с ним все в порядке. Мы рискуем, когда постоянно ездим по работе, но сейчас я надеюсь, что через пару дней вернусь к работе», — отметил он.

ТВЦ

Фазель также сказал, что в случае отрицательных тестов планирует поехать в Москву на Кубок Первого канала, который пройдет с 17 по 20 декабря.

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