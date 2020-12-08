Президент IIHF Фазель чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом

Ранее пресс-служба IIHF сообщила о том, что тесты на коронавирус Фазеля и генерального секретаря организации Хорста Лихтнера показали положительный результат.

«У меня нет больших симптомов, я скрестил пальцы, нахожусь дома. Мне 70, но со мной все в порядке. Я в хорошей форме», — сказал Фазель.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент IIHF рассказал и о самочувствии Лихтнера. «У него был сильный кашель. Симптомы есть, но я с ним разговаривал утром, с ним все в порядке. Мы рискуем, когда постоянно ездим по работе, но сейчас я надеюсь, что через пару дней вернусь к работе», — отметил он.

ТВЦ