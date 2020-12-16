Третьяк ожидает, что вакцинация поможет хоккеистам избежать коронавируса
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассчитывает, что вакцинация убережет российских хоккеистов от коронавируса.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассчитывает, что вакцинация убережет российских хоккеистов от коронавируса.
В начале декабря президент России Владимир Путин попросил
«Хочется, чтобы скорее коронавирус ушел», — сказал Третьяк во время
Мы получим вакцину, думаю, она нам поможет. Мы привьем наших хоккеистов, и мы не будем болеть, не будем бояться болезни.
Пятый международный хоккейный форум открылся в среду в Москве. В связи с пандемией коронавируса мероприятия проходят в