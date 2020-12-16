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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк ожидает, что вакцинация поможет хоккеистам избежать коронавируса

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассчитывает, что вакцинация убережет российских хоккеистов от коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие дни.

«Хочется, чтобы скорее коронавирус ушел», — сказал Третьяк во время онлайн-конференции на пятом международном хоккейном форуме.

Мы получим вакцину, думаю, она нам поможет. Мы привьем наших хоккеистов, и мы не будем болеть, не будем бояться болезни.
Владислав Третьяк

Пятый международный хоккейный форум открылся в среду в Москве. В связи с пандемией коронавируса мероприятия проходят в онлайн-формате.

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