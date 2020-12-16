Третьяк ожидает, что вакцинация поможет хоккеистам избежать коронавируса

В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие дни.