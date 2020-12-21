«Уехал в Америку за мечтой». Хоккеист сборной Казахстана — о причинах переезда в США, сравнении ЧРК с ВХЛ и мечте играть в НХЛ

Казахстанский хоккеист Андрей Буяльский в интервью сайту Шайба.kz рассказал о работе с Леонидом Тамбиевым в «Сарыарке», переходе в «Алматы», причинах отъезда в США и мечте попасть в НХЛ.

— Когда состоялась твоя первая поездка в Америку?

— Первый раз поехал в Америку в 16 лет. Мы должны были лететь вместе с Русланом Деминым, но ему отказали в визе. В итоге я поехал туда один. Собрали ребят со всей Европы, поделили на три команды по 20 человек. Мы там сыграли небольшой турнир, откуда нас просматривали в разные лиги. Меня позвали в NCDC. Но я отказался, потому что предложили контракт в «Темиртау». Решил, что лучше играть на взрослом уровне, чем ехать не в самую топовую молодежную лигу.

— А сборы где проходили?

— В Бостоне.

— Какой был уровень у ребят, которые приехали вместе с тобой?

— Это были ребята из разных европейских стран. Увидев их впервые, подумал: «Куда я попал?» Все ростом под два метра, весом по 90−100 килограммов. Но когда вышли на лед, они не оправдали моих ожиданий. Приехали не самые сильные ребята, которые собирались играть в платных лигах. Но все равно это был для меня хороший опыт.

— Вернувшись в Казахстан, ты начал выступать за «Темиртау». Каково было играть на взрослом уровне в 17 лет?

— Классно. У нас была хорошая и мастеровитая команда. У каждого есть чему поучиться. Здорово, когда рядом есть старшие ребята, которые всегда помогут и подскажут.

— Затем тебя в качестве лимитчика начали привлекать в «Сарыарку». Какая у тебя была задача?

— В принципе, в «Сарыарке» мне давали играть, пусть и не так много. Главным тренером команды был Леонид Григорьевич Тамбиев. Он очень строгий, требовательный и жесткий специалист. Многое почерпнул по работе с ним. Я не так много играю в тело, но он требовал от меня это и мне приходилось выполнять. Начал переосмысливать многие свои действия на льду и думать совсем по-другому. Благодарен ему, что помог мне перестроиться с молодежного хоккея на взрослый.

— Тяжело было играть в ВХЛ после чемпионата Казахстана? Все же говорят, что там уровень выше.

— Конечно, в ВХЛ хоккей немного побыстрее, но не сказал бы, что чемпионат Казахстана хуже. И там, и там есть мастеровитые игроки, которые могут создать момент из ничего. Было волнительно играть перед заполненными трибунами в Караганде, но мне очень нравилась эта атмосфера. Всегда хотелось показать себя с наилучшей стороны перед родными болельщиками. Поиграв на таком уровне, сейчас чувствую себя на льду намного увереннее. Хочу поблагодарить руководство «Сарыарки», что доверяли в столь раннем возрасте.

— За твоими плечами два юниорских и три молодежных чемпионата мира. Наверное, не каждый может похвастаться таким международным опытом в твоем возрасте. Особо запомнились турниры в Канаде и Чехии. Как оценишь уровень игры в элитном дивизионе по сравнению с ВХЛ и чемпионатом Казахстана?

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— На молодежном чемпионате мира в элитном дивизионе очень высокий уровень. Там все намного быстрее. Все хотят проявить себя. Каждый стремится показать, на что способен, чтобы потом попасть на драфт НХЛ. Эти два турнира в Канаде и Чехии, наверное, были самыми лучшими именно по уровню хоккея из тех, где я успел поиграть.

— Поиграв против топовых молодых игроков из Финляндии, Швеции, США и будущих звезд НХЛ, наверное, увидел тот уровень, к которому надо стремиться. Может быть, после этого что-то переосмыслил в плане хоккея?

— Конечно. Стал больше работать над собой, постоянно хожу в зал, дополнительно занимаюсь. К тому же у меня есть личный тренер — мой папа. Он меня готовит как физически, так и психологически. Если бы он меня так не гонял, то я бы вообще не играл в хоккей. Так что благодарен ему за все.

— После каждого матча делаете разбор твоей игры?

— Да, разбираем разные моменты, что сделал не так, где ошибся. Сейчас все доступно в интернете, можно посмотреть видео любого эпизода. Ничего не скроешь от него.

— Когда в позапрошлом году были в Ванкувере, вы всей командой посетили матч НХЛ. Какие впечатления остались от этого события?

— Да, ходили на матч «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз». Мне там очень понравилось, так как раньше не видел ничего подобного. У них все сделано как шоу, все для болельщиков. Почти на каждую игру собираются полные трибуны.

— И через некоторое время сам сыграл на этой арене.

— Да, уже во время чемпионата мира сыграли на «Роджерс-Арене». Очень классные ощущения. Сначала смотришь с трибуны, как играют мастера, а потом сам выходишь на эту же площадку. Приятно осознавать, что находишься в тех же местах, где бывают великие хоккеисты, представляешь, как они готовились к матчам в этих же раздевалках, как играли на этом же льду. Это очень круто, бесценный опыт, невероятно заряжает.

— После чемпионата мира поступали предложения? Были какие-то контакты со скаутами?

— После чемпионата мира в Канаде мне написали из команды USHL, предложили присоединиться к ним сразу же по окончании турнира. Но на тот момент у меня действовал двухлетний контракт с «Сарыаркой». Уже после Чехии решил для себя, что точно поеду в эту лигу по истечении контракта. Также были варианты поехать во вторые лиги Финляндии и Чехии. Потом началась эта ситуация с коронавирусом, было ничего непонятно.

— И вдруг ты перешел в «Алматы». Почему?

— Решил, что пока лучше поиграть в Казахстане, так как было много неопределенности из-за пандемии. Ждал визу в США. А предложение из «Алматы» поступило еще в прошлом сезоне.

— Но в то же время у тебя было квалификационное предложение от «Сарыарки»?

— Я не стал его принимать, потому что решил для себя, что уезжаю в другую страну.

— Почему именно «Алматы»? Ведь в Караганде у тебя дом, родители.

— Решил что-то поменять в своей карьере. В «Алматы» предложили хорошие условия, и я без раздумий подписал контракт. Здесь организация на высоком уровне, арена как в КХЛ. Команда приняла меня очень тепло. Знал многих ребят, поэтому долго осваиваться не пришлось.

— Почему сейчас посреди сезона решил уехать в Америку?

— Буду играть там абсолютно бесплатно. Я ничего не плачу, и мне ничего платят. Я молодой игрок, деньги не должны стоять на первом месте, должен играть на перспективу. При этом у меня осталось всего полсезона, так как в этой лиге выступают до 21 года. Времени на раскачку нет, сразу должен показать себя и отыграть на максимуме. Надеюсь, меня заметят и дальше куда-нибудь пригласят. Играя в USHL, все-таки больше шансов обратить на себя внимание скаутов.

— Мечта — заиграть в НХЛ?

— Конечно, у каждого хоккеиста с раннего детства есть такая мечта. И у меня она тоже есть. Но прекрасно понимаю, что для этого надо много работать.

— С кем-то из наших ребят, поигравших в USHL, разговаривал?

— Знаю только Тамирлана Гайтамирова. Спрашивал у него о лиге, стиле игры, как ведут себя в команде и быту, как общаться. А так ни с кем больше не контактировал.

— С Кириллом Панюковым не общался?

— Нет, не общался.

— Что сказал Тамирлан Гайтамиров?

— Сказал, что там играют такие же ребята. Я уже поиграл на чемпионатах мира против лучших игроков из разных североамериканских лиг, поэтому имею кое-какое представление об их уровне.

Ранее форвард выступал в системе «Сарыарки». Этим летом игрок и клуб не пришли к соглашению по новому контракту, после чего спортивные права на него были проданы «Югре». Тем не менее за команду из Ханты-Мансийска хоккеист не играл.