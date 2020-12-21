Двукратный обладатель Кубка Братины с опытом игры в КХЛ перешел в казахстанский клуб

Российский нападающий Сергей Емелин пополнил состав «Алматы», сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что нынешний сезон 29-летний форвард начинал в чемпионате Украины, где выступал за команду «Ледяные Волки» и в семи матчах набрал восемь (4+4) очков.

Ранее хоккеист на протяжении шести сезонов защищал цвета нефтекамского «Тороса», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Братины. В ВХЛ он провел 218 игр, отметившись 54 шайбами и 53 передачами.