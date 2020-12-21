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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный обладатель Кубка Братины с опытом игры в КХЛ перешел в казахстанский клуб

В Лиге он сыграл 175 матчей.

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Российский нападающий Сергей Емелин пополнил состав «Алматы», сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что нынешний сезон 29-летний форвард начинал в чемпионате Украины, где выступал за команду «Ледяные Волки» и в семи матчах набрал восемь (4+4) очков.

Ранее хоккеист на протяжении шести сезонов защищал цвета нефтекамского «Тороса», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Братины. В ВХЛ он провел 218 игр, отметившись 54 шайбами и 53 передачами.

Также игрок имеет опыт выступления в КХЛ, где выступал за уфимский «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в КХЛ он сыграл 175 матчей и заработал 30 (16+14) результативных баллов.

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