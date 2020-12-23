Четыре победных гола, или как форвард сборной Казахстана помогает клубу выиграть турнир в России

Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев забил восемь голов в новом сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за «Югру» из Ханты-Мансийска и является третьим снайпером регулярного чемпионата. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

32-летний экс-форвард «Барыса» помимо восьми голов отдал десять результативных передач и по сумме очков входит в топ-4 среди нападающих. В общекомандном зачете Рымарев пятый. По игровому времени казахстанец седьмой среди игроков атаки — около 15 минут в среднем за игру.

Команда Югра

Восемь забитых шайб вывели Рымарева на третье место в клубе, которое он делит вместе с Артемом Ворониным. Четыре шайбы казахстанца стали победными (второй результат в команде и с третьего по шестое место в ВХЛ). Первую строчку по забитым голам занимает Никита Тертышный с 24 голами, который лидирует и во всей Лиге, а вторую — Кирилл Пилипенко и его 11 голов.

Результат в восемь шайб позволяет Рымареву подступиться к топ-30 ведущих снайперов турнира, куда его выведет уже следующий гол. В лучшей «регулярке» в ВХЛ казахстанец за усть-каменогорское «Торпедо» забил 28 голов и отдал 26 передач. За «Барыс» в КХЛ форвард набрал 44 (17+27) очка.