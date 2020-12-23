Четыре победных гола, или как форвард сборной Казахстана помогает клубу выиграть турнир в России
32-летний хоккеист — третий снайпер команды.
32-летний хоккеист — третий снайпер команды.
Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев забил восемь голов в новом сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за «Югру» из
32-летний
Восемь забитых шайб вывели Рымарева на третье место в клубе, которое он делит вместе с Артемом Ворониным. Четыре шайбы казахстанца стали победными (второй результат в команде и с третьего по шестое место в ВХЛ). Первую строчку по забитым голам занимает Никита Тертышный с 24 голами, который лидирует и во всей Лиге, а вторую — Кирилл Пилипенко и его 11 голов.
Результат в восемь шайб позволяет Рымареву подступиться к топ-30 ведущих снайперов турнира, куда его выведет уже следующий гол. В лучшей «регулярке» в ВХЛ казахстанец за
Добавим, что Рымарев вместе с «Югрой» лидирует в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 54 очка в 32 матчах. Ближайший преследователь, а им является «Нефтяник», отстает на шесть очков. Сегодня, 23 декабря, «Югра» играет с аутсайдером турнира — клубом «Буран». Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.