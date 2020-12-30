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17:51 (мск), источник: ТАСС

Илья Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»

ТАСС, 30 декабря. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук отметился шайбой в дебютном матче за омский хоккейный клуб «Авангард».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Он поразил ворота пекинского «Куньлуня» на 36-й минуте домашней встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сделав счет 2:2.

37-летний Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» 26 декабря. Он является воспитанником «Спартака», в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под первым номером клубом «Атланта» (ныне — «Виннипег»). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. После чего вернулся в НХЛ, где играл за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

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