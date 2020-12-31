Ковальчук снова вернулся в КХЛ и сыграл первый матч. Забил, но оставил много вопросов

Победа

Сборная России не получит в четвертьфинале сильного соперника. Это стало известно после победы нашей команды в овертайме над сборной Швеции. Могли бы досрочно стать первыми, но пропустили за минуту до конца. Это досадное недоразумение, а предсказать рикошет никто не может. Мы провели очень крутой матч, несмотря на довольно спорные судейские решения, энергию шведов и потери в составе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abc48de3ccd2112a3f8" data-vnd="9abc48de3ccd2112a3f8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abc48de3ccd2112a3f8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Егор Чинахов пропускал матч из-за травмы, а значит, нарушились сочетания. Однако команда удачно справилась со всеми сложностями. Отметим и тренерский штаб, который сделал правильные выводы после суетливой игры с Австрией. У нас появились варианты — это самое главное. Мы могли задавить соперника, но если они перехватывали инициативу, то здорово оборонялись и предлагали контратаки. Важным аргументом в пользу нашей сборной стало и то, что первое звено наконец-то осознало свою важность для команды. Василий Подколзин радовал своими фирменными проходами, Родион Амиров поражал техникой, а Марат Хуснутдинов работоспособностью. Нет претензий ни к одному игроку обороны.

Конечно, у тренеров будут замечания, но это технический момент. Главное, что после неудачи с Чехией мы снова пришли в себя, показали, что приехали в Канаду не в качестве пассажиров, а готовы биться за золото. В четвертьфинале мы должны взять свое, а дальше нас ждут две битвы.

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Дебют

Илья Ковальчук провел первый матч за «Авангард». Понятно, что у него был слишком большой перерыв, так что не требовалось идеала. Напрягло другое. По первой игре подтверждаются самые худшие опасения насчет роли Ковальчука в команде. Ему теперь можно все, чего нельзя другим, даже иностранцам. К Ковальчуку будут предъявлять совершенно другие требования, а остальные хоккеисты будут все это прекрасно видеть и делать выводы. Как можно давать человеку больше 20 минут игрового времени после такого перерыва? Да он этого не заслужил, у него была только одна тренировка! Боб Хартли требует от всех, даже от Иржи Секача и Сергея Толчинского бежать в оборону при первой возможности, а Ковальчук возвращался к себе в зону на прямых ногах, что, кстати, в конечном счете и стоило ему работы в Северной Америке. Так можно обороняться лишь в любительских лигах.

Да, Ковальчук забил, но и Павел Дедунов забил. И соперником был «Куньлунь». Команда, собранная даже не к началу сезона, а к третьему месяцу турнира. Но даже во встрече с таким слабым соперником Илья умудрился допустить столько потерь, что будь у него другая фамилия, поехал бы в Новокузнецк. Опять же главный тренер не сделал ничего, чтобы показать свое недовольство. А Александр Хохлачев сел в запас за меньшую провинность.

Есть и еще один момент. Ковальчук не вышел к журналистам после первого матча. В «Авангарде» так не делается, и любому другому пресс-служба бы просто не позволила уклониться. Для Ковальчука все это несерьезно, он делает одолжение Александру Крылову. Будущего с таким хоккеистом нет, кстати, «Авангард» потерпел унизительное поражение от аутсайдера в серии буллитов. И Илья свою попытку не использовал.

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Дедлайн ВХЛ

Последний день заявочной кампании в Высшей хоккейной лиге получился таким же скучным, как в КХЛ. А ведь потому дедлайн в лиге позже, чем в КХЛ. Вроде бы есть возможность договориться с хоккеистами высокого уровня, которые остались без работы. Но люфт в три дня по разным причинам никакого эффекта не дал. Например, разрыв в оплате труда между лигами стал еще больше. Плюс многие понимают, что переезд в ВХЛ ставит крест на будущем в КХЛ, как бы ты ни сыграл. Если уж бомбардира Максима Кицына прошлым летом считали «старым», то что говорить об игроках, которым за 30? Многие осознали, что лучше отдохнуть полгода и подготовиться к тренировочным лагерям, чем ехать в турнир, где прославиться не получится, а опозориться — легко.