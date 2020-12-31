Ковальчук снова вернулся в КХЛ и сыграл первый матч. Забил, но оставил много вопросов
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Сборная России не получит в четвертьфинале сильного соперника. Это стало известно после победы нашей команды в овертайме над сборной Швеции. Могли бы досрочно стать первыми, но пропустили за минуту до конца. Это досадное недоразумение, а предсказать рикошет никто не может. Мы провели очень крутой матч, несмотря на довольно спорные судейские решения, энергию шведов и потери в составе.
Егор Чинахов пропускал матч
Конечно, у тренеров будут замечания, но это технический момент. Главное, что после неудачи с Чехией мы снова пришли в себя, показали, что приехали в Канаду не в качестве пассажиров, а готовы биться за золото. В четвертьфинале мы должны взять свое, а дальше нас ждут две битвы.
Илья Ковальчук провел первый матч за «Авангард». Понятно, что у него был слишком большой перерыв, так что не требовалось идеала. Напрягло другое. По первой игре подтверждаются самые худшие опасения насчет роли Ковальчука в команде. Ему теперь можно все, чего нельзя другим, даже иностранцам. К Ковальчуку будут предъявлять совершенно другие требования, а остальные хоккеисты будут все это прекрасно видеть и делать выводы. Как можно давать человеку больше 20 минут игрового времени после такого перерыва? Да он этого не заслужил, у него была только одна тренировка! Боб Хартли требует от всех, даже от Иржи Секача и Сергея Толчинского бежать в оборону при первой возможности, а Ковальчук возвращался к себе в зону на прямых ногах, что, кстати, в конечном счете и стоило ему работы в Северной Америке. Так можно обороняться лишь в любительских лигах.
Да, Ковальчук забил, но и Павел Дедунов забил. И соперником был «Куньлунь». Команда, собранная даже не к началу сезона, а к третьему месяцу турнира. Но даже во встрече с таким слабым соперником Илья умудрился допустить столько потерь, что будь у него другая фамилия, поехал бы в Новокузнецк. Опять же главный тренер не сделал ничего, чтобы показать свое недовольство. А Александр Хохлачев сел в запас за меньшую провинность.
Последний день заявочной кампании в Высшей хоккейной лиге получился таким же скучным, как в КХЛ. А ведь потому дедлайн в лиге позже, чем в КХЛ. Вроде бы есть возможность договориться с хоккеистами высокого уровня, которые остались без работы. Но люфт в три дня по разным причинам никакого эффекта не дал. Например, разрыв в оплате труда между лигами стал еще больше. Плюс многие понимают, что переезд в ВХЛ ставит крест на будущем в КХЛ, как бы ты ни сыграл. Если уж бомбардира Максима Кицына прошлым летом считали «старым», то что говорить об игроках, которым за 30? Многие осознали, что лучше отдохнуть полгода и подготовиться к тренировочным лагерям, чем ехать в турнир, где прославиться не получится, а опозориться — легко.
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