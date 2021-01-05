Горячие тигрицы. Кто поддерживает хоккейный клуб «Алматы»
Группа поддержки существует два года.
Группа поддержки существует два года.
Одним из главных показателей успешного хоккейного клуба является яркая группа поддержки. Уже два года алматинские девушки по своей инициативе выступают на матчах местной команды и привлекают все больше болельщиков на трибуны. В период пандемии зрители не получили шанса увидеть своих любимиц. Однако Vesti.kz удалось узнать о дальнейших планах команды.
В последние два года ХК «Алматы» пользуется яркой и эффектной поддержкой команды «Тигрицы Алматы». Девушки из этой группы выступали на всех домашних матчах до пандемии.
История появления коллектива выглядит очень занятной. Лидер группы поддержки Анастасия однажды оказалась на матче «Алматы» и влюбилась в игру команды. Спустя год в возрасте 15-ти лет она создала группу поддержки, которая получила название «Тигрицы Алматы». Все начальные расходы девушка взяла на себя, а затем ей начала помогать команда. Чирлидерши выступают на безвозмездной основе. Они верят в то, что в ближайшее время ХК «Алматы» станет участником Континентальной хоккейной лиги, а группа поддержки будет официально признана организацией.
В составе команды — десять девушек. Как признаются сами чирлидерши, в своих выступлениях они выкладываются на сто процентов. При этом оплачиваются лишь отдельные коммерческие мероприятия. В основном участницы коллектива выступают совершенно бесплатно. Параллельно девушки учатся в университетах. Стоит отметить, что у всех команд казахстанского чемпионата есть свои группы поддержки.
Для того, чтобы попасть в команду, необходима танцевальная подготовка. Участницы должны уверенно ощущать себя на сцене и обладать приятной внешностью. По ходу сезона объявляются кастинги, на которых в команду вливаются девушки. В минувшем году