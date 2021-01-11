Капитан «Номада» исполнил зажигательный танец перед победным матчем с «Арланом»
Капитан столичного «Номада» перед первым матчем домашней серии против кокшетауского «Арлана» исполнил в раздевалке зажигательный танец, сообщает Prosports.kz.
Капитан столичного «Номада» перед первым матчем домашней серии против кокшетауского «Арлана» исполнил в раздевалке зажигательный танец, сообщает Prosports.kz.
Настрой капитана передался его товарищам — «Номад» в тот вечер добился крупной победы со счетом 6:1.
Вторая встреча «Номада» и «Арлана» пройдет 11 января, начало — в 17:00 по времени