Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Металлург Мг
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
20
Хоккей. КХЛ
12.01
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
12.01
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
12.01
Барыс
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
12:27 (мск), источник: Prosports.kz

Капитан «Номада» исполнил зажигательный танец перед победным матчем с «Арланом»

Капитан столичного «Номада» перед первым матчем домашней серии против кокшетауского «Арлана» исполнил в раздевалке зажигательный танец, сообщает Prosports.kz.

Наверх

Настрой капитана передался его товарищам — «Номад» в тот вечер добился крупной победы со счетом 6:1.

Вторая встреча «Номада» и «Арлана» пройдет 11 января, начало — в 17:00 по времени Нур-Султана.

«Я бился за свою страну, а эти люди решили посягнуть на наше единство»
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
«Локомотив» примет решение о будущем Николича в конце сезона
Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Хабиба
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Сербский футболист «Сочи» намерен попасть в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь