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21:20 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли гродненский «Неман» в матче чемпионата Беларуси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» обыграли гродненский «Неман» в гостевом матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Матч проходил с преимуществом гостей, которые уже в первом периоде смогли обеспечить себе комфортную разницу в счете. Первую шайбу у «рысей» забросил Илья Камбович, который на второй минуте матча завершил комбинацию, начатую Николаем Сусло и Егором Ивановым. Прошло еще 11 секунд встречи, и Антон Елисеенко удвоил преимущество гостей. Вновь ассистентским баллом отличился Николай Сусло, которому отдал передачу Павел Воронов.

Гродненцы приложили все усилия, чтобы отыграться. Во втором периоде им удалось забросить шайбу. На 21-й минуте отличился Сергей Малявко, которому помогли Артур Абметка и Максим Сергеев. Однако на этом голевые успехи хозяев площадки закончились. Гомельчане же, напротив, отличились еще раз. В большинстве шайбу забросил Александр Скоренов с помощью Виталия Кудрина и Романа Рачинского.

Заключительная треть матча прошла в попытках «Немана» изменить ситуацию на площадке, однако все попытки гродненских хоккеистов успехом не увенчались.

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