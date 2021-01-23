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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кузнецким Медведям» засчитано техническое поражение в матче с «Омскими Ястребами»

Молодёжная хоккейная лига сделала заявление по поводу отказа «Кузнецких Медведей» проводить второй матч с «Омскими Ястребами».

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Источник: Reuters

«В связи с неявкой команды “Кузнецкие Медведи” на матч № 740, который должен был состояться 23 января 2021 года, чемпионата Молодёжной хоккейной лиги — Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года сезона-2020/2021, лига приняла решение засчитать техническое поражение команде “Кузнецкие Медведи” в соответствии с пунктом 19 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента чемпионата МХЛ», — говорится в заявлении МХЛ.

Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и Давыдов.

В результате драки Паничкин упал и ударился головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.

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